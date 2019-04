Casado, Santamaría y Cabanes centran su campaña en criticar las políticas de Sánchez, Cospedal en defender la unidad y Margallo en ir al "ataque"

La candidata a la presidencia del PP y ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que su partido, junto "con otros también", ha "derrotado a ETA con la bandera de la libertad" y que, tras ello, supone un "tremendo error darles la baza del acercamiento de presos y dejarles empezar a construir el relato".

"El relato, el único legítimo y verdadero, es el del sufrimiento y padecimiento de las víctimas, de su dignidad y de la justicia que les debemos. Que no se le olvide a Sánchez", ha manifestado ante militantes de Almería la dirigente popular, quien ha asegurado que su formación representa el partido "de la libertad", lo que ha "demostrado en los momentos más difíciles y ante las situaciones más adversas".

Con esto, ha criticado que el presidente del Gobierno haga políticas penitenciarias "con Bildu y los independentistas", mientras que deja su "política de comunicación pública con Pablo Iglesias".

También en este sentido han sido las declaraciones de Pablo Casado que ha asegurado que, si resulta elegido presidente de este partido, "no va a haber ninguna contemplación ni ningún diálogo con quien quiere romper la legalidad", en referencia a las formaciones independentistas.

Casado ha hecho campaña en Cataluña y ha convocado a los medios de comunicación frente a la sede de la Jefatura Superior de Policía en Cataluña para expresar "su apoyo y admiración" a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Yo creo que no hay que pedir perdón por aquellos funcionarios que cumplen con su obligación de defender las libertades y los derechos", ha asegurado Casado, en alusión a la polémica que suscitó en Cataluña la actuación policial en el referéndum del pasado 1 de octubre, y ha entregado una bandera española a una agente de la Policía Nacional.

"Hay gobernantes irresponsables que tienen que pedir perdón por haber llevado a su ciudadanía a intentar incumplir la ley y, sobre todo, a un enfrentamiento social, a una división entre familias y a una quiebra económica casi irremediable", ha sentenciado Casado.

Asimismo, el vicesecretario de Comunicación del PP ha garantizado que, si es elegido presidente, Cataluña será el "pilar" de su actuación. Casado ha denunciado que el "desafío secesionista" no ha hecho "más que recrudecerse" con el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, ha criticado que el Gobierno avale el acercamiento de los presos soberanistas a Cataluña, y ha avisado que, si es el próximo líder del PP, no cederá ante el "chantaje secesionista". "En política respecto a Cataluña no vale todo".

Un paso más allá ha ido Elio Cabanes que ha anunciado que su primera medida en el gobierno de España será derogar todas las leyes "inmorales" del presidente socialista Pedro Sánchez y que revertirá las normativas relacionadas con la eutanasia y el acercamiento de presos de ETA a prisiones vascas. El aspirante a presidir el PP nacional ha hecho estas consideraciones durante un acto con la militancia en Granada en el que ha anunciado que si lidera el partido tras el próximo congreso y accede a la presidencia del Gobierno central derogará todas las leyes "inmorales" que impulse Pedro Sánchez.

Por su parte, María Dolores de Cospedal ha hecho un llamamiento a "no abrir heridas, a no crear fracturas", en el proceso de elección actual, porque "la división interna no puede entrar en el PP, nuestra fortaleza ha sido siempre la unidad y eso tenemos que defenderlo como oro en paño".

Cospedal ha intervenido en un acto con militantes y simpatizantes del PP en la nueva sede de este partido en Portugalete (Bizkaia), inaugurada este sábado. La secretaria general del partido hace así campaña en el único territorio vasco, Bizkaia, en el que la ejecutiva del partido no ha apoyado a ninguno de los candidatos en liza.

Los dirigentes alaveses y guipuzcoanos se han decantado por Soraya Sáenz de Santamaría. No obstante, la candidata ha estado acompañada por los máximos dirigentes del PP vasco -excepto Alfonso Alonso-, como la secretaria general, Amaia Fernández, y los presidentes de Álava, Iñaki Oyarzabal y Bizkaia, Raquel González.

José Manuel García Margallo ha apostado por un Partido Popular que siga "al ataque", la misma actitud que confía que adopte la selección española contra Rusia en el Mundial de Fútbol. "No se juega igual al fútbol cuando sales a meter los once, jugadores, en el área que cuando tienes que salir al ataque y el PP tiene que seguir al ataque, como espero que haga hoy España contra Rusia" en el Mundial, es la respuesta ofrecida por José Manuel García Margallo al ser preguntado sobre si se ve con posibilidades de alcanzar la Presidencia del PP. "El lema del partido es: 'Decide tú'.

El candidato José Ramón García Hernández, ha visitado este domingo Zaragoza para presentar su precandidatura a la Presidencia nacional del PP, la del "voto útil". Ha defendido la necesidad de "cambiar el PP para poder cambiar España" y de "renovar el partido".

Ha abogado por dejar claro "cuál es el voto útil" de los militantes el próximo 5 de julio, cuando se votará quién debe sustituir a Mariano Rajoy, en una primera vuelta de primarias. En este sentido, ha comentado que "el verdadero voto útil" no es "aquel que pueda pasar a una segunda vuelta o que pueda tener más compromisarios" sino el que "pueda cambiar el PP para poder cambiar España" porque, de no ser así, "el XIX Congreso del Partido Popular puede llegar a ser el último".