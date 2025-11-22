Carmen Fúnez exige elecciones tras criticar a Sánchez y acusar al PSOE de atacar la Justicia

El Partido Popular ha elevado el tono contra el Gobierno este sábado. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, exigió la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, tras denunciar lo que considera un "ataque al Estado de Derecho y a la división de poderes" por parte del presidente Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el congreso local del PP de Puertollano, que eligió presidente al alcalde Miguel Ángel Ruiz, Fúnez afirmó que Sánchez ha deslegitimado al Poder Judicial al buscar "solo un fiscal general del Estado obediente". La dirigente popular lamentó que, tras la condena penal del Tribunal Supremo y la "condena política" al presidente por el nombramiento y protección del fiscal, el PSOE haya defendido al corrupto, atacado a los jueces y criticado el fallo.

Fúnez ironizó sobre la posibilidad de que se defienda un indulto al fiscal o incluso se le nombre ministro de Justicia, y subrayó que España necesita "respeto institucional, responsabilidad política y verdad", no "insultos ni gritos". También expresó sus dudas sobre el próximo nombramiento del fiscal general del Estado, asegurando que el PSOE solo busca una Fiscalía obediente.

Críticas a Emiliano García-Page y la gestión regional

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, criticó al líder socialista regional Emiliano García-Page, asegurando que "siempre preferirá al PSOE frente a Castilla-La Mancha" y que los alcaldes del PP "son el enemigo". Lo calificó de "presidente de cartón piedra", valiente ante los medios pero acobardado ante Sánchez, apoyando todas sus decisiones.

Núñez denunció que el PSOE regional utiliza términos como "bulos" para desacreditar cualquier crítica legítima, y señaló que Castilla-La Mancha es la región con mayor tasa de pobreza y exclusión social, con una sanidad pública abandonada, salarios bajos, inflación alta y pérdida de autónomos durante cuatro años consecutivos. Además, criticó que Page vote sistemáticamente a favor de decisiones de Sánchez, incluso cuando estas implican avalar casos de corrupción, y advirtió que el presidente regional "jamás ayudará a un alcalde del PP".

El dirigente popular destacó la importancia de poner primero a la comunidad autónoma antes que al partido: "Yo siempre pondré por delante a mi tierra antes que a mi partido, porque Castilla-La Mancha es lo primero, hoy y siempre".

