Barcelona - Athletic, en directo: alineaciones, resultado y última hora de la vuelta del Barça al Camp Nou

Dos años y medio, concretamente desde el 28 de mayo de 2023, lleva el Barça sin jugar en su casa, en el Camp Nou, que este sábado vuelve a acoger un partido oficial en mitad de las obras de remodelación, eso sí, el aforo será mucho menos de la mitad: 45.000 espectadores por los más de 104.000 que acogerá cuando finalice.

Día grande para la entidad catalana, que reestrenará su campo ante uno de los grandes de la competición, el Athletic de Bilbao. Los de Flick, segundos en Liga, buscan presionar al Real Madrid, líder de la competición con tres puntos más que los azulgrana (31 a 28). Reciben al Athletic, que ganó al Oviedo en su última cita liguera pero que antes enlazó tres derrotas consecutivas, además de un mal inicio de temporada, y que no sabe lo que es ganar en el Camp Nou desde el año 2001 (Liga). Además, los de Ernesto Valverde están fuera de puestos europeos, aunque mucho más lejos de Champions (8) que de Conference y Europa League (1 y 3 puntos respectivamente).

Onces y bajas

Estos son los posibles onces para el encuentro de hoy:

BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico Williams; y Guruzeta.

Por otra parte, los locales no contarán con Ter Stegen, Gavi, Pedri y De Jong; mientras que el equipo vasco tiene las ausencias de Yeray, Egiluz, Beñat Prados, Sannadi e Iñaki Williams.

¡Sigue el partido en DIRECTO!

El partido de la jornada 14 de LaLiga entre Barça y Athletic podrás seguirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora de todo lo que suceda en la vuelta del fútbol al Camp Nou.

