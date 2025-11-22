LaLiga
Barcelona - Athletic, en directo: alineaciones, resultado y última hora de la vuelta del Barça al Camp Nou
El Barça vuelve al Camp Nou más de dos años y medio después para recibir al Athletic en uno de los partidos con más historia de LaLiga. Sigue en directo el partidazo de la jornada 13.
Dos años y medio, concretamente desde el 28 de mayo de 2023, lleva el Barça sin jugar en su casa, en el Camp Nou, que este sábado vuelve a acoger un partido oficial en mitad de las obras de remodelación, eso sí, el aforo será mucho menos de la mitad: 45.000 espectadores por los más de 104.000 que acogerá cuando finalice.
Día grande para la entidad catalana, que reestrenará su campo ante uno de los grandes de la competición, el Athletic de Bilbao. Los de Flick, segundos en Liga, buscan presionar al Real Madrid, líder de la competición con tres puntos más que los azulgrana (31 a 28). Reciben al Athletic, que ganó al Oviedo en su última cita liguera pero que antes enlazó tres derrotas consecutivas, además de un mal inicio de temporada, y que no sabe lo que es ganar en el Camp Nou desde el año 2001 (Liga). Además, los de Ernesto Valverde están fuera de puestos europeos, aunque mucho más lejos de Champions (8) que de Conference y Europa League (1 y 3 puntos respectivamente).
Onces y bajas
Estos son los posibles onces para el encuentro de hoy:
- BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.
- ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico Williams; y Guruzeta.
Por otra parte, los locales no contarán con Ter Stegen, Gavi, Pedri y De Jong; mientras que el equipo vasco tiene las ausencias de Yeray, Egiluz, Beñat Prados, Sannadi e Iñaki Williams.
¡Sigue el partido en DIRECTO!
El partido de la jornada 14 de LaLiga entre Barça y Athletic podrás seguirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora de todo lo que suceda en la vuelta del fútbol al Camp Nou.
¡Rashford, baja confirmada!
No estaba entre los ausentes pero sí era duda, no obstante, ya se ha confirmado que será baja para el partido de hoy. Los que sí vuelven son Casadó, Raphinha y Joan García, a ver si alguno de ellos es titular...
El Barça, a reestrenar campo y a presionar al Madrid
El pinchazo del Real Madrid en Vallecas (0-0) antes del parón de selecciones permitió al Barça, que ganó 2-4 en Balaídos, recortar dos puntos al equipo blanco. La diferencia ahora es de tres (31 a 28) y si el equipo de Flick se impone esta tarde al Athletic dormirá empatado a puntos, lo que meterá mucha presión a conjunto madrileño, quien este domingo visitará al Elche. Veremos como llegan Barça y Madrid después del parón de selecciones... Lo que sí sabemos es que es un partido precioso entre dos históricos del fútbol español.
Desde el 28 de mayo de 2023...
Esta es la fecha del último partido que se jugó en el Camp Nou, muchos jugadores de la plantilla actual no saben ni lo que es pisar el mítico campo del Barcelona, pero hoy, 22 de noviembre de 2025, la entidad azulgrana da el primer paso con el reestreno del nuevo Camp Nou, que además acogerá un partidazo ante el Athletic de Bilbao, uno de los míticos de la competición.
Habrá llenazo, como es de esperar, y es que este viernes ya no quedaba ninguna localidad por vender. Todos los focos del fútbol español estarán puestos en el Camp Nou a partir de las 16:15 de la tarde.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Barcelona-Athletic de Bilbao de la jornada 13 de Liga! Día grande y muy esperado en la afición culé, que volverá a ver a su equipo jugar en el Camp Nou más de dos años y medio después. Es sin duda el foco de este sábado. Eso sí, hoy solo podrán acudir algo más de 45.000 espectadores... En lo deportivo, partido importante para ambos, el Barça no puede pinchar si quiere meter presión al Madrid y el equipo vasco necesita acercarse lo máximo posible a puestos europeos.
¡Vamos con la previa y estamos ya a la espera de los onces oficiales! ¡ARRANCAAAMOS!
