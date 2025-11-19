El PSOE se mantiene como primera fuerza política y 10,2 puntos por encima del PP, según el CIS

El PSOE está a 10,2 puntos de distancia del PP, según el último barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aunque los socialistas caen en estimación de voto, el Partido Socialista Obrero Español se mantiene como la primera fuerza política en España con un 32,6 % en voto estimado (2,2 puntos menos que en octubre). Por delante de los 'populares' y Vox, que suben.

El PP, que recorta casi cinco puntos de distancia con los socialistas, obtiene un 22,4 % en voto estimado (2,6 puntos más en comparación con la anterior encuesta) y amplía a 3,6 puntos su ventaja sobre Vox. El partido de Santiago Abascal se consolida como la tercera formación política más votada al alcanzar el 18,8 % de los sufragios (1,1 más que en el anterior muestreo).

La encuesta concede al PSOE un 32,6 % en voto estimado, lo que lo pondría a la cabeza en el caso de unas hipotéticas elecciones generales. Tras Vox, las dos fuerzas a la izquierda del PSOE pierden apoyos: Sumar se queda en un 7,1 % y Podemos baja al 4 %.

ERC mejora ligeramente hasta el 2,2 %, EH Bildu (1,2 %), BNG y Junts se quedan con el 1,1 %. El PNV cae al 0,7 % y Se Acabó la Fiesta pierde la mitad de sus potenciales votantes (0,6 %). Coalición Canaria (0,2%) y UPN alcanza el 0,1%.

La vivienda cumple un año como primer problema de España

La vivienda y los políticos se encuentran entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. La vivienda registra un nuevo récord como el principal problema al alcanzar un 40 % de menciones. Los políticos escalan a la segunda posición (19 %), una décima por encima de la inmigración. Entre los problemas que más les afectan personalmente a los encuestados destaca la economía (28,1 %), la vivienda (26,8 %) y la sanidad (19,9 %).

Sánchez y Abascal, los preferidos

El presidente Pedro Sánchez sigue siendo el preferido para ejercer la Presidencia según el 24,5 % de los ciudadanos, aunque baja casi dos puntos. Por detrás le sigue el líder de Vox, Santiago Abascal, con 11 % de apoyos.

Pero a la hora de poner nota, ningún político aprueba. Sánchez se lleva un 4,14, Yolanda Díaz roza el cuatro y ocupa el segundo puesto con un 3,99. El líder del PP, Feijóo, consigue un 3,43 y Abascal suspende con un 2,98.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.