García-Page: "Estamos viviendo una legislatura de chiripa que nos puede salir muy cara"

El socialista Emiliano García-Page critica la legislatura de Pedro Sánchez durante la entrevista en el programa de 'Espejo Público'. Page es una de las voces más criticas en el PSOE. No es la primera vez que el presidente de Castilla-La Mancha arremete contra el presidente del Gobierno y no duda en mostrar su disconformidad sobre determinados asuntos.

Para él, la mayoría de la tensión en el debate público es "deliberada" y está buscada "artificialmente" de ahí que le parezca "bastante infame" la conversación pública en España. La polarización "la busca los que entienden que no pueden convencer a esa gran mayoría de la centralidad, no digo centro (...) Ahora se busca a votar contra el otro, no a favor", expresaba a Susanna Griso.

El presidente autonómico no ha dudo en calificar de "chiripa" la actual legislatura y en asegurar que el resultado obtenido de las últimas elecciones generales fue de "carambola". "En las últimas elecciones, el resultado fue de carambola, una carambola de chiripa, estamos viendo una legislatura de chiripa pero que nos puede costar muy caro".

También ataca a la oposición: "el gran distorsionador es Vox". Así explica que a una parte de la izquierda le "interesa" que Vox crezca en las urnas para que el PP se "resienta" y sea casi imposible conseguir una mayoría absoluta en el Congreso.

Sobre los casos judiciales del entorno de Pedro Sánchez, considera "Acusar a un juez que instruye me parece incorrecto (...) el que pueda haber juicio no significa que pueda haber condena", aclara mientras asegura que él seguirá votando al Partido Socialista Obrero Español.

La reelección de Sánchez

El presidente Pedro Sánchez insiste en que volverá a presentarse a las elecciones generales de 2027, la ley electoral lo permite en España. Para García-Page, la novedad ahora es que sus palabras llegan después de que Peinado proponga a Begoña Gómez para que sea juzgada en un juicio popular y el hermano, David Sánchez, esté a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. "Creo que varias de la cosas de las piezas de Peinado van a prosperar y van a ser enjuiciadas", cree.

"Pongamos que se convocan elecciones, el PP ofrecería intentar gobernar sin vox, Vox diciendo que el PP son unos paniaguados (...) El PSOE lo que puede ofrecer es ¿una gran mayoría? o ¿vamos a vernos obligados a decirle a la gente 'oiga, que para que no entre Vox lo que vamos a hacer es seguir pactando con esta 'prole' de gente que realmente vienen a saquear el Estado? El PSOE no puede ir a elecciones ofreciendo los mismos socios porque son los que nos han llevado a la ruina".

Legislar sin PGE

También se ha referido a las palabras que dijo el presidente Sánchez sobre seguir la legislatura sin Presupuestos o con ellos: "Me parece difícil de asumir". "El presidente ha dicho que va a seguir sin PGE, es un desestimulo. Junts se estrellaría, Sumar dudo que se pueda presentar, los que se han apoyado en el PSOE, menos Bildu, están hechos polvo, los que se ha acercado al pararrayos se han quemado. Han llegado a la conclusión de si vamos a elecciones malo pero si apoyamos al Gobierno, peor", contextualiza el invitado al programa de Antena 3.

