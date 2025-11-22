¿Está tu baliza homologada? Esto es lo que debes saber para evitar las multas

A partir del próximo año, los triángulos para señalizar una avería dejarán de ser legales. A partir de 2026, todos los conductores en España están obligados a llevar una baliza luminosa de emergencia V16 conectada y homologada en su vehículo, tal y como ha detallado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta medida busca mejorar la seguridad vial en las carreteras y quiere evitar que los conductores tengan que salir del coche en caso de sufrir un accidente o una avería.

Precisamente, estas balizas no solo emiten una luz intermitente, sino que también envían su posición geolocalizada a la plataforma DGT 3.0.

¿Cómo se puede identificar una baliza V16 homologada?

La geolocalización es el punto crítico, ya que, si un conductor utiliza una versión antigua, recibirá una multa de 80 euros. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que muchos conductores aún no disponen de la nueva señal y que algunos que la han comprado tienen modelos que han quedado obsoletos.

De hecho, en una encuesta reciente, tres de cada cuatro conductores reconocen que todavía no la tienen y, de los que la tienen, solo un 10% pagó más de 40 euros por ella, lo que corresponde al coste mínimo habitual.

Antes de comprar una, se recomienda comprobar si el modelo se encuentra en la lista oficial de la DGT. Es muy importante prestar atención al lugar donde se compra y desde la OCU insisten en que es mejor comprar una baliza en una tienda especializada para asegurarnos de que está homologada. En el caso de comprar una baliza en una tienda online, hay que extremar las precauciones y es imprescindible contar con una buena política de devoluciones, ya que no todas son homologadas.

El precio también es una buena pista porque las balizas homologadas valen entre 30 y 50 euros.

Asimismo, para saber si una baliza es legal, debemos introducir el código de certificación en el portal web de la DGT. Hay que tener en cuenta que esa certificación solo la tienen las balizas con capacidad de conectarse, es decir, las capaces de "comunicar la ubicación del vehículo a la plataforma de la DGT 3.0", que se encargará de notificar en los paneles de las respectivas carreteras la información en "tiempo real".

¿Qué requisitos tecnológicos debe cumplir una baliza homologada V16?

Tal y como recoge el Real Decreto 159/2021 y la Resolución de la DGT de 2021, las balizas conectadas deben:

Emitir una luz visible en 360 grados a un kilómetro de distancia.

en 360 grados a un kilómetro de distancia. Incorporar una SIM integrada y no extraíble.

integrada y no extraíble. Transmitir su posición al Punto de Acceso Nacional cada 100 segundos.

cada 100 segundos. Garantizar 12 años de conectividad incluidos en el precio

de conectividad incluidos en el precio Usar tecnología celular en banda licenciada

en banda licenciada Estar certificadas por laboratorios acreditados e incluidas en la lista de modelo válidos de la DGT.

