Camps se siente "fuerte" para seguir y dice que tiene el apoyo de Rajoy

En rueda de prensa tras la reunión urgente de la Junta Directiva Regional del PPCV -a la que no ha acudido la representación crítica alicantina comandada por José Joaquín Ripoll-, Camps ha señalado que no tiene miedo a demostrar su inocencia "donde sea necesario" y ha agradecido la "confianza" que tiene por parte de Mariano Rajoy.



Además, no ha descartado convocar elecciones anticipadas, se ha mostrado convencido de que finalmente no habrá juicio por este caso "porque no hay nada de nada" y ha calificado el proceso "de risa" porque "no se sostiene". "Nadie en España se puede creer que el presidente de una Comunidad tan importante como la valenciana haya podido cometer la tontería de dejarse comprar por tres trajes", ha aseverado Camps.



El PP nacional respalda al PPCV y destaca que el jefe del Consell "sigue sin estar imputado", según el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, diputado por Valencia y uno de los ausentes de la reunión de esta tarde. González Pons ha remarcado que se inicia de nuevo un procedimiento y que su partido confía en la Justicia.

Camps llega entre aplausos



Francisco Camps ha sido recibido entre aplausos en la sede del partido, donde se analiza el fallo del Tribunal Supremo que ordena reabrir la causa valenciana del caso Gürtel en una Junta Directiva Regional extraordinaria con destacadas ausencias como la del presidente provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll.



Poco después de las seis de la tarde, Camps ha llegado a la sede del PPCV acompañado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y ha sido recibido con gritos de "Camps corrupción" por parte de una veintena de miembros de la Plataforma "No a la corrupció", que han sido contrarrestados por los aplausos y los gritos de apoyo de militantes y cargos que le esperaban a la puerta del edificio. Entre ellos se encontraban el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, el vicesecretario David Serra y los alcaldes de Alicante, Sonia Castedo, y de Castellón, Alberto Fabra.

