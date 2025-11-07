Junts reitera que la ruptura con el PSOE es "irreversible" y el PP les invita a "llamarles si realmente quieren echar a Sánchez"

Este jueves Junts formalizaba su ruptura total con el PSOE anunciando enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno, en un nuevo gesto de distanciamiento con Pedro Sánchez al considerar, desde Junts, que el Ejecutivo no ha respondido adecuadamente a sus peticiones.

Solo unas horas más tarde, su portavoz, Miriam Nogueras, ha reiterado que esta ruptura es "irreversible" y que "no hay marcha atrás". "El Gobierno español no ha cumplido y empezar a hacer las cosas no es cumplir", ha asegurado Nogueras durante una entrevista en TVE.

Nogueras asegura que "Junts no va de farol" y que "a partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar". "Cuando se rompe, se rompe. Hasta la ruptura, nosotros dialogábamos y cerrábamos acuerdos", ha añadido la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados.

El PP ve la legislatura "acabada" y tiende la mano a Junts

Una ruptura que el PP ve como oportunidad para poner fin a una legislatura que, consideran, está "acabada". Los populares creen que España vive una "parálisis" tras el bloqueo de Junts al Gobierno y tienden la mano a los independentistas, invitándoles a "llamarles si realmente quieren echar a Sánchez".

Feijóo, que ironizó este jueves preguntándose "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?", espera que este bloqueo de Junts tenga efectos en las votaciones del Congreso.

El líder del PP considera que la decisión de Junts supone "el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno". "Parece que esto va en serio", afirma Feijóo.

El Gobierno mantiene la "mano tendida"

Por su parte, el Ejecutivo sigue "tendiendo la mano" a Junts tras el bloqueo, vuelve a llamar al diálogo e insiste en que cumplirá los compromisos con Carles Puigdemont.

"Mano tendida, siempre", expresan desde el Gobierno, mientras Sánchez se encuentra de visita oficial en Brasil. Sumar, por su parte, tilda de "suicida" la estrategia de Junts.