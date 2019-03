Beatriz Escudero tilda a Rufian de "machito perdonavidas" después de que éste le llamara "palmera" y le guiñara un ojo

Gabriel Rufián llamó "palmera de al lado" a Beatriz Escudero y la diputada del PP dice que en ese momento el político de ERC le guiñó un ojo a lo que ella contestó: "No me guiñes el ojo, imbécil" y se ha preguntado:"¿dónde están las actitudes sexistas y el apoyo de las mujeres?"

Escudero abandonó la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP en protesta por esa actitud "sexista" después de que el diputado de ERC le guiñara un ojo.

La diputada del PP ha hablado en Espejo Público donde ha hecho hincapié en la "actitud chulesca" con la que el político de ERC llamó a Escudero "palmera": "me guiñan un ojo que me parece una actitud denigrante, que no se lo consiento a nadie, no le consiento a este señor que lo hace de una forma de perdonavidas y perdona mujer que estoy por encima de ti".

Beatriz Escudero ha subrayado la falta de apoyo que recibió por parte de las diputadas que había del PSOE y Podemos: "la señora de Podemos dice algo así como a mi no me metas en estos líos".

Rufián ha pedido disculpas a la diputada del PP y ha retirado el calificativo de "palmera". Ha insistido en que Escudero "malinterpretó una cara" suya en la que simplemente estaba "cerrando los ojos".

El diputado de ERC se ha defendido diciendo que Beatriz Escudero "habla de esto para no hablar de lo que dijo Cascos" y lamenta que ella no haya retirado el calificativo con el que le tildó de "imbécil" y que le siga insultando 24 horas después.