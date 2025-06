Rufián ve "tocado" a Pedro Sánchez en Moncloa: "No sé cuánto tiempo queda; hay que aprovechar el tiempo para avanzar"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, da un ultimátum a Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Antes de entrar al hemiciclo, en los pasillos del Congreso, Rufián ha considerado que la respuesta de Pedro Sánchez a la oposición tras la dimisión de su 'número tres' manifiesta que está "encapsulado" en la Moncloa. "Les falta gente normal a su alrededor", ha comentado.

Durante su turno de intervención ha exigido al presidente que si quiere recuperar la confianza de su grupo "jure y perjure" que el caso deSantos Cerdán "no es la Gürtel del PSOE".

"Usted quiere que nosotros nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían dos tipos que le siguieron, que estuvieron con usted durante semanas y meses, que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran, de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y Ábalos. Usted quiere que nos lo creamos, vale, haga tres cosas", le pide Rufián al líder socialista. Por un lado, que jure que el 'caso Koldo' no es el nuevo 'caso Gürtel'. "Jure y perjure que no encontraremos un papel con P. Sánchez. Una manera sería personarse contra esta gente".

El diputado Rufián también ha pedido tres cosas al presidente, además de asegurar que este caso no es comparable con Gürtel, ir contra las constructoras implicadas con "inhabilitaciones de por vida para quién corrompa" y eliminar los aforamientos. "Que nunca más esta gente se siente en un escaño, eliminemos el aforamiento", ha pedido el político catalán. Además, ha exigido al PSOE "grabarse a fuego" que la izquierda "no roba". "No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium porque al final lo que les diremos es que la gente decida".

"¿Están decepcionados", pregunta retóricamente Rufián sobre la carta a la militancia de Sánchez y el perdón a la ciudadanía tras conocerse al implicación de Santos Cerdán en el 'caso Koldo'. "Imagínese la gente que los votó".

Sánchez: "No hay sentencia en firme"

El presidente, muy contundente, ha señalado que el caso se trata de un informe de la UCO y que no hay "sentencia en firme". "No hay sentencia en firme y el PSOE ha asumido su responsabilidad y ha actuada con contundencia ante un golpe duro en lo político y también en lo personal", decía tajantemente Sánchez y defiende al Partido Socialista.

"Mi organización es una organización limpia" y destaca que en el informe de la UCO no hay "apuntes" a una financiación irregular del partido. "No lo hay, señor Rufián".

Rufián, tras la reunión en Moncloa: "Hemos visto a un presidente tocado"

Pedro Sánchez está llevando a cabo una ronda de consultas en Moncloa con los socios de investidura para hablar sobre el 'caso Koldo' y la implicación de Santos Cerdán en la presunta trama de corrupción.

El catalán asegura que ha acudido a la reunión para intentar decirle "con un poco más de tiempo" lo que le hemos dicho durante dos minutos a Sánchez: "Hemos visto a un presidente tocado. A una persona tocada", dice sobre el presidente. Además, informa de que el líder socialista se ha comprometido con ERC a intentar ir a por los corruptores, "en este caso las constructoras, eso comportaría un cambio en el Código Penal".

A cambio, Gabriel Rufián le ha exigido "avanzar en la agenda social" con especial énfasis en la vivienda. Sobre el futuro de la legislatura reconoce que no sabe "cuánto tiempo queda". "No sé lo que va a pasar" y por ello ve necesario "aprovechar" el tiempo que quede para "avanzar". "Cuando entren aquí los corruptos premium nos vamos al carajo todos", finaliza sus declaraciones ante los medios.

Rufián reconoce haber tenido dudas sobre si acudir a la ronda de consultas que ha convocado el presidente. Finalmente ha asistido a la cita en Moncloa a las 10.30 horas.

"Después de la sesión de control absolutamente desafortunada en cuanto a la respuesta del presidente del Gobierno y de pensar si vamos o no vamos por la utilidad que tendría... A Moncloa hemos ido sin cámaras y sin fotos porque nos parecía que era una especie de besamanos absurdo hacerlo con cámaras".

