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Isabel Díaz Ayuso reivindica que Madrid es "indómita ante el terror" y carga contra el "yugo" del Gobierno

La presidenta madrileña ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer "trocear" España y frenar el crecimiento con impuestos, burocracia y leyes "sectarias".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D&iacute;az Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoEFE

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Paula V. Sisó
Publicado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este sábado que la región es "indómita ante el terror" pese al "yugo" de un Gobierno que, a su juicio, solo pretende "trocear" España y "aislar" al país de sus aliados tradicionales.

Durante la clausura de la II Jornada entre distritos del PP de Madrid, la dirigente regional ha sostenido que tanto Madrid como el conjunto de España soportan una carga excesiva de burocracia, impuestos y normativa estatal que, según ha denunciado, dificulta el crecimiento económico y la actividad cotidiana de los ciudadanos.

"Madrid, como toda España, tiene que soportar burocracia e impuestos más allá de los justos y necesarios, así como un amplio abanico de normativa estatal, leyes sectarias que no nos dejan crecer todavía. ¿Cómo sería Madrid si no tuviéramos el yugo del Gobierno encima?", se ha preguntado Ayuso ante los asistentes.

Ayuso cuestiona al Gobierno

La también presidenta del PP madrileño ha cuestionado además la legitimidad del Ejecutivo central para intervenir en la vida de los ciudadanos y ha cargado contra el presidente del Gobierno. "¿Quién es el Gobierno de la nación para decirles a los ciudadanos cómo vivir, cuándo abrir los negocios y cuántas propiedades tener?", ha señalado.

En esa línea, ha arremetido contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de "promover el estallido social y viciar los censos electorales", y ha afirmado que "hemos de reiniciar España y tenemos que empezar de cero".

Ayuso ha defendido que, cuando el Partido Popular gobierne a nivel nacional, eliminará "toda normativa sectaria que está hundiendo la convivencia, la prosperidad y la vida real de los españoles", además de impulsar "una bajada masiva de los impuestos para que se tripliquen los salarios".

"Hemos de reiniciar España y tenemos que empezar de cero"

"No puede ser que la clase media española se haya quedado hundida, mileurista y agraviada, y de manera que no trabajar compensa lo mismo que hacerlo porque, total, ganas lo mismo", ha lamentado, criticando la situación económica actual.

La presidenta madrileña ha asegurado también que espera que pronto se acabe con "tanta impunidad, mentira y desvergüenza", en referencia a la gestión del Ejecutivo central.

Asimismo, cuando se cumple un año del apagón que afectó a todo el país, ha censurado que lo único que ha funcionado desde entonces han sido "los enchufes, pero de los socialistas en Red Eléctrica y sus salarios".

En el acto ha intervenido también el secretario de distritos del PP de Madrid, Alberto González, quien ha reivindicado que los 273 vocales vecinos del partido son "un solo equipo" que merece "reconocimiento".

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