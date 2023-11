Isabel Díaz Ayuso, tras el acuerdo de PSOE y 'Junts': "Nos han colado una dictadura y estamos al comienzo de ella"

Sin poso ni reposo ha sido el café que se ha tomado Isabel Díaz Ayuso con Susanna Griso en Espejo Público. En un día festivo en Madrid, en el que se celebra la Almudena, la presidenta de la comunidad ha espetado ataque tras ataque contra Pedro Sánchez en concreto y contra este PSOE en general llegando a asegurar que "han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todo en casa, a las mujeres en la cocina... y nos han colado una dictadura, nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella".

Sobre el acuerdo que ya se da por cerrado entre el PSOE y 'Junts' y del que poco se sabe todavía de forma oficial y Ayuso ha tirado de ironía para avisar: "Vais a saber poco, porque hay que ser prensa del régimen para tener la información a priori y ya marcar la opinión pública".

Como una batería de reproches Isabel Díaz Ayuso ha ido disparando sus argumentos para defender esa "dictadura" de la que dice estamos "al comienzo". "Entiendo que la gente pueda decir que es exagerado, sobre todo porque cuando piensas que todavía no es así, claro vas por la calle y no te están pidiendo el DNI, no estamos en eso aún" y añade: "Cuando uno piensa que se ha exagerado vive en un mundo feliz, en el mundo de ayer, cuando uno mira hacia adelante y ve lo que hay es cuando da mucha tristeza y pensamos cómo hemos llegado a esto".

"Esto es una democracia sin ley"

Entre esos argumentos asegura la presidenta autonómica: "En el momento en el que un Gobierno es ejecutivo, legislativo y poder judicial, eso es una dictadura. En el momento en el que hay una marca de prensa de régimen que nos impone como pensar, como vivir, (...) en el momento en el que nos están metiendo que ETA es gente de paz, que son los que quieren el progresismo, la alegría, el futuro y que Franco es el presente, cuando nos están metiendo esta mentira y no permiten que la gente se manifieste y defienda su democracia también lo es. En el momento en el que personas con carné de partido están en la Fiscalía dividiendo a los jueces, quitando a todos los contrapoderes del Estado, es decir en el momento en el que ya no hay una alternativa, solo voy a gobernar yo" por todo ello asegura es una "dictadura".

Ante la posibilidad de que la próxima semana Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno con 178 'síes', Ayuso reprocha que "como los grandes dictadores a lo largo de la historia se cuelan a través de los parlamentos" e insiste la presidenta: "En el momento en el que las leyes ya no sirven y en el momento en el que el 2 contra 1 está por encima de lo que dicen los propios jueces, es una democracia sin ley y esto es una democracia sin ley".

Sobre Puigdemont

A Carles Puigdemont le ha dedicado calificaciones como "tipo", "prófugo de la justicia" o persona que "odia España" y ha criticado que sea él quien vaya a decidir "el futuro de España". Ayuso ha denunciado que "el nacionalismo y el independentismo son sistemas corruptos que promueven romper España".

Reprocha que "lo único que está haciendo Sánchez y su gente es mantenerse en la Moncloa a cambio de perpetuarse todos ellos" y denuncia "el Congreso está secuestrado desde hace 3 meses" para pasar a preguntarse "¿quién va a ponerle freno a esta gente?". Ayuso durante toda la entrevista defendió su hipótesis de una dictadura confió en que Bruselas se dé cuenta de que "un Estado de la UE está cayendo en una dictadura, espero que lo entienda".

Sobre la condonación de la deuda

Ayuso se ha mostrado rotundamente en contra de la quita pactada entre PSOE y 'Junts' que parece se extenderá al resto de autonomías y asegura que "el Gobierno lo que está intentando es comprar voluntades como si no tuviéramos dignidad" y añade: "Ahora piensan que la vida se compra con dinero" y se pregunta: "¿Qué credibilidad de país tenemos si nos vamos condonando las deudas?".

La presidenta reprocha que "se castigue al que tiene patrimonio y se le perdone a quienes tienen deudas". Precisamente este tema liga con el recurso que la Comunidad de Madrid interpuso ante el TC contra el impuesto a las grandes fortunas y y que una vez rechazado ha anunciado que lo hará ella. "Estoy en contra de ese impuesto, yo no quiero que la gente sea castigada por tener un patrimonio" y reitera: "Va contra mis principios, pero no es mi dinero es el dinero del contribuyente y lo que no quiero es que el contribuyente madrileño le pague la fiesta a esta gente. Prefiero que el impuesto de patrimonio mientras tanto se quede en Madrid" y se compromete a "devolvérselo a todos los madrileños que lo han pagado".

