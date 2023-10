Gamarra denuncia que Armengol "tiene secuestrado el Congreso" y que Sánchez vende "la igualdad" por 7 escaños

Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha cargado con fuerza en 'Espejo Público' contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Gamarra afirma que Armengol "tiene secuestrado" a la Cámara Baja al no fijar una fecha de investidura. Fecha que tardó "18 horas" en fijar para Alberto Núñez Feijóo. También ha vuelto a criticar las negociaciones del PSOE y lamenta que intente vender "la igualdad" de todos los españoles por 7 escaños, los que necesita de Junts Per Cat.

La secretaria general popular defiende que hace tres meses que se celebraron las elecciones y "que el 17 de agosto ya se constituyeron las cámaras y no están en funciones". El PP tiene la "obligación de exigir que un poder como es el Poder Legislativo no esté sometido y que esté controlado por un presidente en funciones que además es candidato a la investidura". "Por tanto lo denunciamos y exigimos que se ponga ya fecha al debate de investidura. Hace ya más de dos semanas que el Rey encomendó a Pedro Sánchez la investidura. Y no hay fecha. Y la fecha corresponde no a quien es el candidato si no al Congreso que es el que tiene que determinar si hay una confianza suficiente para que haya un Gobierno el que se fije esa fecha", denuncia Gamarra.

"Llevamos 20 días y no hay manera de que se fije esa fecha. El Congreso de los Diputados tiene dos tareas constitucionales. La tarea de legislar y de controlar a un Gobierno en funciones", explica la popular. "Francina Armengol tiene secuestrado el Congreso de los Diputados. Exigimos un funcionamiento normal de un poder que no puede estar sometido a un candidato a la investidura que lo que tendría que tener es fecha ya para que esa investidura se celebre", remarca.

Venta de la "igualdad" por 7 diputados

Para Gamarra "los independentistas son los únicos que hablan porque los españoles estamos pronunciándonos sobre toda un proceso de negociación que se está produciendo en la absoluta clandestinidad". "No solo no hay fecha sino que todas las conversaciones son clandestinas", dice. Rechaza categóricamente una posibleley de amnistía: "Los españoles no han votado que haya una amnistía. No hemos habilitado a nadie que en un proceso de investidura esté negociando sobre un referéndum de autodeterminación".

Sobre la reunión con Interior sobre antiterrorismo

Hubo una reunión el viernes entre Marlaska con los grupos parlamentarios. "Evidentemente creo que todos somos conscientes de que el 7 de octubre, tras los atentados de Hamás cambiaron las circunstancias y también a la vista de algunos atentados que han sucedido en Europa", habla Gamarra sobre la crisis de Oriente Próximo.

Ellos han planteado "una situación que exige un seguimiento y que por tanto ese seguimiento, teniendo en cuenta que se han adoptado medidas como el nivel 4 reforzado de alerta, pues ese seguimiento se lleve a cabo donde debe llevarse a cabo. Para eso existen algunos instrumentos que son útiles y que están en plena vigencia como son el Pacto de Estado contra el terrorismo"

"

Se trata de una cuestión técnica, según la secretaria del PP. "No hay que olvidar que aquel que está al frente de un ayuntamiento está al frente de una Policía Local. Evidentemente tiene que estar en el marco de esa. Pero más allá que sea una cuestión técnica, es necesaria la información y la coordinación", ha alegado.