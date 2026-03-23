Un audio revela que el PSOE pagó 20.000 euros para financiar sus operaciones clandestinas

Una grabación inédita, a la que ha tenido acceso 'El Confidencial', apunta a que el PSOE habría financiado con 20.000 euros las primeras operaciones clandestinas vinculada a Ferraz. En el audio, un miembro de ese entramado afirma que el partido pagó en secreto esa cantidad para sufragar actividades dirigidas contra jueces, fiscales, policías, guardias civiles y periodistas que, según esa versión, Moncloa había situado en su punto de mira.

La conversación implica presuntamente a la dirección socialista en las maniobras atribuidas a la fontanera Leire Díez Castro y al empresario Javier Pérez Dolset. Hasta ahora, Ferraz había reconocido reuniones discretas con ambos, pero sostenía que solo se produjo un intercambio de información y negaba que la cúpula del partido supervisara sus actividades. Sin embargo, la grabación sugiere una implicación más directa de la dirección socialista y sitúa al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en un papel central.

Según el audio, el dinero habría sido solicitado en la primera reunión mantenida por estas personas con la dirección del PSOE en Ferraz, celebrada el 25 de abril de 2024. A ese encuentro habrían asistido Santos Cerdán, Antonio Hernando, entonces adjunto al jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno, e Ion Antolín, responsable de Comunicación del partido en aquel momento. El interlocutor de la grabación afirma que ese mismo día se pidió dinero a Cerdán y que éste habría dado instrucciones para que se consiguieran los fondos.

En la grabación, se dice expresamente que se pidió dinero y que el PSOE entregó 20.000 euros. La otra voz que participa en la conversación pregunta si esa cifra es correcta, y la respuesta es afirmativa. Además, el audio añade que la entrega se habría realizado a través de una "campaña" de publicidad, lo que, según el contenido de la grabación, habría servido como vía para canalizar el pago.

El valor de esta supuesta entrega económica es relevante porque el instructor del llamado caso Leire, Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha practicado diligencias para esclarecer si el PSOE abonó alguna cantidad a Leire Díez. Según la información publicada, el único dinero que ha aparecido directamente entregado por el partido a la militante corresponde a una etapa anterior a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El audio también atribuye a Ion Antolín un papel operativo en la gestión de esos fondos. Siempre según la grabación, Santos Cerdán le habría ordenado activar el mecanismo para conseguir el dinero, lo que reforzaría la idea de que las acciones no fueron una iniciativa aislada, sino una operación coordinada desde la estructura del partido. El propio audio sugiere, además, que el dinero no solo sirvió para financiar actividades de este grupo, sino también para comprar audios del comisario José Manuel Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, material que habría sido utilizado durante los cinco días de reflexión de abril de 2024.

En otro tramo de la conversación, el participante afirma que Leire Díez contaba con el visto bueno de Ferraz para obtener información comprometedora sobre personas consideradas incómodas para Moncloa, entre ellas el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, encargado de investigaciones de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno. También se menciona que el grupo habría maniobrado contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón; y el empresario Víctor de Aldama, entre otros.

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