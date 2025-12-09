Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El vídeo en el que Pérez Dolset reconoce que en una de sus reuniones con Leire Díez se encontraba también Antonio Hernando

Un nuevo fragmento de las declaraciones del empresario Pérez Dolset ante el juez Arturo Zamarriego revela la supuesta presencia de un antiguo alto cargo de Moncloa en la reunión que mantuvo con Leire Díez.

Imágenes del nuevo fragmento de la declaración de Pérez Dolset ante el juez

Pérez Dolset reconoce que en una de sus reuniones con Leire Díez se encontraba también Antonio Hernando | Antena3 Noticias

Alejandro Lorente
Publicado:

Tras conocerse las grabaciones entre la presunta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, con el exfiscal Stampa y los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, hoy podría implicarse un antiguo alto cargo de Moncloa en el caso 'Leire Díez', Antonio Hernando, antiguo director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Este martes, Antena 3 Noticias ha accedido a nuevos fragmentos de la grabación de las declaraciones de Pérez Dolset ante el juez Arturo Zamarriego. "Había ocho personas a las que yo no conozco. Las únicas que reconocí eran por notoriedad pública, el señor Cerdán y Antonio Hernando", declara el empresario.

Hernando fue cesado en septiembre de 2024 y desde entonces es el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España.

"El presidente dijo que se limpie todo"

En noviembre trascendieron las conversaciones que mantuvieron Leire Díez, presunta 'fontanera del PSOE', el exfiscal Stampa y los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero.

En una conversación entre Díez y Dolset, el empresario habló sobre la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "El presidente dijo que se limpie todo", indicaba Dolset en alusión a Pedro Sánchez. "Límpiese", contestaba Díez. Aquella reunión se produjo el 7 de mayo.

Durante el encuentro, Leire Díez alegó que ella era la mano derecha del exsecretario de Organización del PSOE que hasta el 19 de noviembre se encontraba en prisión, Santos Cerdán.

En consecuencia, la defensa de Díez solicitó al juzgado la retirada de dos acusaciones particulares en la causa. El escrito pedía que Víctor de Aldama y Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, dejaran de ejercer esa condición.

La causa incorporaba referencias a conversaciones mantenidas con el exfiscal Ignacio Stampa. En ese contexto, se recoge que tanto Leire Díez como el empresario Javier Pérez Dolset habrían buscado presuntamente la obtención de información sobre jueces y fiscales. Los indicios apuntaban a ofrecimientos y presiones.

En una de las piezas de las grabaciones de audio del mes pasado, se incluía la presentación de Díez ante terceros: "Soy periodista". En otra, el propio fiscal planteaba: "¿Lo sabe mi máximo jefe esto?", a lo que Díez respondía: "Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy lo va a saber tal que mañana. Lo va a saber en breve, no te preocupes", en alusión al antiguo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

