Leire Díez

El PSOE reconoce pagos de 15.000€ a Leire Díez por trabajos periodísticos en 2017

El partido cifra en más de 15.000 euros la retribución y niega que existiera relación laboral u orgánica.

Leire Díez en el Senado

El PSOE reconoce pagos de 15.000€ a Leire Díez por trabajos periodísticos en 2017 | EFE

El PSOE ha informado al juez instructor de que abonó 15.612 euros brutos a Leire Díez por trabajos realizados como periodista en el año 2017. Así consta en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga a la exmilitante socialista por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, junto al empresario Javier Pérez Dolset.

Según la documentación aportada por la formación política, Díez no mantuvo una relación laboral con el partido ni ocupó cargos orgánicos dentro de su estructura. El PSOE señala que los servicios se prestaron en régimen mercantil y que se limitaron a trabajos periodísticos durante ese ejercicio concreto.

Información remitida al juzgado

El escrito, adelantado por ABC, fue enviado al magistrado Arturo Zamarriego, titular del juzgado que instruye la causa. En él, el partido detalla que Leire Díez tampoco formó parte de la plantilla del PSOE en ningún momento, más allá de la colaboración profesional reconocida.

No obstante, el documento no concreta en qué consistieron los trabajos periodísticos desarrollados ni el contenido de los mismos. La formación se limita a confirmar la cuantía abonada y el carácter mercantil de la relación, sin ampliar información sobre los encargos realizados.

Trayectoria política previa

El PSOE también ha trasladado al juez datos sobre la trayectoria institucional de Leire Díez, quien fue concejal del Ayuntamiento de Vega de Pas, en Cantabria, entre 2011 y 2015, integrada en el Grupo Municipal Socialista. Tras esa etapa, según el partido, no desempeñó funciones orgánicas ni cargos internos en la formación.

La exmilitante declaró este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en el marco de una investigación que analiza si ella y el empresario Javier Pérez Dolset intentaron recabar información "comprometida" sobre miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Fiscalía con el objetivo de "malbaratar" investigaciones en curso contra empresarios y responsables políticos.

