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La Audiencia Nacional permitirá salir de prisión tres días al exlíder de ETA 'Kantauri'

La AN niega que el permiso signifique "una desatención a las víctimas" e impone varias medidas durante el tiempo que el condenado salga de la cárcel.

José Javier Arizkuren Ruiz, conocido como Kantauri

La Audiencia Nacional permitirá salir de prisión tres días al exlíder de ETA 'Kantauri' | Europa Press

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Alejandro Lorente
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La Audiencia Nacional ha otorgado un permiso de salida de prisión de tres días al exlíder de ETA, José Javier Arizkuren, también conocido como Kantauri. La AN considera "proporcionada" esta medida y rechaza que la concesión del permiso suponga "una normalización acrítica" de su situación penitenciaria "ni una desatención a las víctimas".

El antiguo líder militar de ETA fue condenado en 2013 a 56 años de cárcel por haber cometido un delito de atentado terrorista y otro de homicidio terrorista por ordenar el asesinato en 1998 del segundo teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Ascensión García Ortiz.

Los magistrados estiman un recurso de apelación proporcionado por la defensa de Kantauri contra un auto de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, en el que se ratificaba la negativa a la concesión del permiso acordado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Pamplona.

Los magistrados han decidido conceder el permiso debido al cumplimiento de varias normas por parte de Kantauri, que ahora deberá designar el domicilio o el lugar de permanencia durante esos tres días y no podrá modificarlo sin autorización.

No podrá acercarse a las víctimas

El exdirigente etarra tendrá la "prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse directa o indirectamente" con las víctimas, los familiares de las víctimas o los perjudicados por los delitos por los que cumple condena, además de acudir a domicilios, localidades o lugares afectados por las prohibiciones judiciales de aproximación, residencia o presencia que se mantienen vigentes, según indica el auto.

Además, la Audiencia Nacional le prohíbe la participación en actos públicos, concentraciones, homenajes, entrevistas, comunicaciones públicas o actividades "que puedan suponer la exaltación, justificación, banalización, instrumentalización de los delitos cometidos o causar perturbación o revictimización".

Por su parte, el tribunal le obliga a mantener un teléfono "operativo" y facilitar un medio de contacto durante el permiso, además de comparecer ante las dependencias policiales, judiciales o administrativas que determine el centro con la periodicidad que se fije a su plan de salida.

Asimismo, le ordena el respeto a las pautas médicas y farmacológicas prescritas y "abstenerse de cualquier conducta incompatible con su estado de salud o con el objeto del permiso".

La AN también lo obliga a volver "puntualmente" a la cárcel en la fecha y hora indicadas, "con apercibimiento expreso" de que cualquier incumplimiento podrá conllevar la denegación de otros permisos en un futuro.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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