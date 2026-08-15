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Juan José Imbroda sobre la crisis de Ceuta: "No se puede combatir una situación excepcional con medidas ordinarias"

El presidente de Melilla Juan José Imbroda critica la falta de medidas para combatir la situación de Ceuta

Juan José Imbroda sobre la crisis de Ceuta: "No se puede combatir una situación excepcional con medidas ordinarias"

Juan José Imbroda sobre la crisis de Ceuta: "No se puede combatir una situación excepcional con medidas ordinarias" | Antena 3 Noticias

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Ainhoa Lujambio
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Juan José Imbroda. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla ha promocionado esta misma mañana su ciudad con estas palabras: "Las playas están llenas de bañistas y tenemos un tiempo espléndido". Es una llamada a la calma y a la tranquilidad. Asegura, que Melilla es mucho más impermeable, que Ceuta por su geografía. Destaca la labor "excelente" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su ciudad autónoma.

Juan José Imbroda: "Marruecos no es un socio fiable"

Para Imbroda Marruecos no ha sido un socio fiable. En esta crisis "ha quedado Marruecos también fatal" en todo el mundo y no podían, en este segundo intento de salto, permitirse el lujo de otro fracaso de defensa de sus ciudadanos, "que se le escapan". El Presidente melillense tenía confianza en que esta vez Marruecos tenía que pararlo y "lo ha parado.

Recuperar el territorio para tapar sus vergüenzas

El ministro de justicia marroquí improvisó un discurso donde reivindicaba Ceuta y Melilla como su territorio. Un discurso, según el Presidente para "taponar" el éxodo de los jóvenes de su país. Para nada tiene que ver Ceuta y Melilla con Marruecos, ni desde el punto de vista histórico, derecho internacional, para nada, dice Imbroda.

Hacen falta medidas excepcionales para situaciones excepcionales

Ambos presidentes de las ciudades autónomas hablan a diario. Coinciden en que ha sido una situación excepcional y lo que se espera de los servidores públicos es que "haya soluciones excepcionales". Lo que no se puede permitir es que una situación excepcional se combata con soluciones ordinarias, y por eso Ceuta tiene todavía 10.000 personas que están "quebrando la cotidianidad y la vida de Ceuta y eso no se puede consentir". Ya se tenía que haber actuado con medidas excepcionales.

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