Sánchez defiende que la corrupción cero "no existe" mientras Feijóo responde a la moción de censura: "Me faltan cuatro votos"

El presidente Pedro Sánchez acude al Congreso de los Diputados este miércoles después de rechazar viajar a la cumbre de la ONU en Nueva York por el 'caso Koldo', que ha salpicado al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, que se vio obligado a dimitir por el informe de la UCO.

"Es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción", le lanza el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez, al que acusa también de ser "el máximo responsable" y le pide que se ahorre "los numeritos de cordero degollado": "Usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años".

El presidente se somete a la sesión de control y posteriormente se reunirá en el Palacio de la Moncloa con ERC, Bildu, PNV y CC para evaluar sus relaciones tras la trama. Feijóo ha aprovechado su turno de intervención en la Cámara Baja para preguntar al presidente del Gobierno si va a escribir su carta de dimisión.

"La corrupción cero no existe", se defiende Pedro Sánchez. "Pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción es absoluta", dice sobre el PSOE. Sobre la trama de corrupción del 'caso Koldo', Sánchez asegura que ha sido un caso "doloroso" para el Partido Socialista Obrero Español, pero defiende su actuación. "Por mucho fango que metan, esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país", expresaba Sánchez desde su escaño mientras se escuchaban gritos de fondo. Algo por lo que la presidenta de la Cámara ha pedido silencio.

Núñez Feijóo (PP) ha recibido una intensa ovación por parte de los diputados de su partido tras su intervención en la sesión de control al Gobierno, con muchos de ellos levantándose de sus asientos aplaudiéndole para mostrarle su apoyo.

Moción de censura

El presidente del Ejecutivo retó al PP y Vox a presentar una moción de censura. "No me faltan ganas, me faltan cuatro votos", asegura Feijóo. "Si aparecen, no lo dudaré ni un instante". "Quién sabe si aparecerán, porque Ábalos fue el principio pero Cerdán no será el final".

La ronda de contactos comenzó el lunes con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz y continuó al martes con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras. Sobre estos encuentros, el líder del PP reprocha en el Congreso que está intentando "comprarlos" de nuevo y que ahora ellos tienen que elegir si quieren seguir en la "trama de corrupción".

De esta ronda se ha desmarcado Podemos, cuya líder, Ione Belarra, ha dicho que Sánchez "no va a poder ser parte de la solución" a los casos de corrupción y el BNG, al considerar estas reuniones un "intento de blanqueo" del Partido Socialista.

