Arrimadas critica la visita de Torra a Puigdemont: "Parece más su secretario que el presidente"

EN UN ACTO EN BARCELONA

La líder de Ciudadanos insiste en que "el futuro de Cataluña no puede estar en manos de un fugado de la justicia que vaga por el mundo" y defiende que "lo tendremos que construir entre los que no hemos huido, no hemos fracturado a la sociedad y no hemos dejado tirados a nuestros compañeros huyendo por la puerta de atrás".