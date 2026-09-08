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Vivas llega a Bruselas para "contar lo que el Gobierno no quiere que se sepa" de la crisis de Ceuta

El presidente de Ceuta solicitará ante el Parlamento Europeo la presencia del Frontex en Ceuta.

El presidente de Ceuta en el Parlamento Europeo en Bruselas

El presidente de Ceuta en las puertas del Parlamento Europeo | EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llega a Bruselas para reclamar una respuesta firme de Europa ante la crisis que se vive en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de unos 72.000 migrantes a finales de julio. Ha viajado hasta la capital belga para "contar lo que el Gobierno no quiere que se sepa".

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo previa a las reuniones que celebrará con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; la comisaria del Mediterráneo, Dubravka Šuica; y el comisario de interior, Magnus Brunner, ha asegurado que reclamará "una respuesta contundente" a Marruecos por su "participación" o "consentimiento" en la entrada de miles de personas a Ceuta.

Aunque ha evitado "especular" con el argumento de que el país africano podría haber facilitado la "invasión", ha puesto en manifiesto que "nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar, Marruecos dos veces ha utilizado el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa", refiriéndose a la primera entrada masiva en mayo de 2021.

Vivas considera que "no se puede consentir" y por ello debe "tener una respuesta contundente por parte de Europa", la cual tiene que decir "a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto".

Presencia del Frontex

Del mismo modo, ha asegurado que pedirá a la Unión Europea "una presencia permanente de Europa en Ceuta a través de Frontex y la Agencia Europea de Asilo" para que contribuyan financieramente a la atención de "la emergencia humanitaria", además de las estructuras necesarias para "blindar" la frontera.

No obstante quiere que el Parlamento Europeo haga "una manifestación categórica e inequívoca poniendo de manifiesto que las fronteras del sur" y "únicas fronteras terrestres que tiene Europa en África" son Ceuta y Melilla, por las que solicita "un estatus especial".

El retorno de los menores

El presidente ceutí ha anunciado que solicitará a Bruselas "que ponga cuantos medios sean necesarios" para que haya "un plan definido" con "una fecha concreta", defendiendo que deben volver a Marruecos como "país seguro", alegando que es un "país seguro" ya que "va a organizar un Mundial de fútbol" y "tiene capacidades suficientes" para hacerse cargos de ellos en el caso de no localizar a sus familias.

Asimismo insta a la UE por ayudar a Ceuta a volver a la normalidad porque está "al borde del colapso en todos los aspectos", comparando la situación como "una olla a presión que puede estallar en cualquier momento".

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