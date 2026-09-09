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Accidente Angrois 2013

La jueza que condenó al maquinista del Alvia apoya su indulto y reafirma que la curva de Angrois no era segura

La jueza defiende el indulto por "razones de justicia y equidad" y argumenta que la condena moral del conductor será de por vida.

Imagen de archivo del maquinista

Imagen de archivo del maquinista Europa Press

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Úrsula Lorenzo
Úrsula Lorenzo
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Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren Alvia accidentado en la curva de Angrois, en Santiago, en julio de 2013, suma un respaldo clave para evitar entrar en prisión. La jueza titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Compostela, María Elena Fernández Currás, encargada de dirigir el macrojuicio, ha emitido un informe favorable para que se le conceda el indulto total.

Ya se había pronunciado al respecto la Fiscalía de Santiago, por lo que las cosas se le ponen aún más de cara a Garzón. El accidente de Angrois conmocionó a todo el país. El tren se salió de la vía y la tragedia fue de las que, tristemente, se recordarán siempre. El maquinista fue condenado a dos años y medio de cárcel por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave.

La jueza alude a otras cuestiones relacionadas con la seguridad de la vía

En su escrito, enviado al Ministerio de Justicia, argumenta Fernández Currás que el fallo humano consistió en "una imprudencia profesional grave, pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo" durante una llamada de 100 segundos con el interventor. Esa distracción, una llamada de trabajo pero sin ser de urgencia, coincidió con un punto crítico del trazado donde el tren requería una brusca reducción de velocidad. Ahí está la clave para la magistrada.

La jueza vuelve a incidir en la que ya fue su tesis en el fallo original. Fernández Currás condenó en primera instancia al conductor, pero también al exdirector de Seguridad de ADIF, Andrés Cortabitarte. Fue la Audiencia Provincial de A Coruña la que revocó la condena del alto cargo y dejó al maquinista como único responsable penal. La jueza insiste ahora en que en la tragedia influyeron "circunstancias atinentes a la deficiente señalización del tramo en que se produjo el descarrilamiento y de medidas de seguridad que disminuyeran el riesgo", una falta de protección técnica en un tramo de alta peligrosidad que condicionó el descarrilamiento.

A ello se añade la ausencia de antecedentes, el nulo riesgo de reincidencia por estar el maquinista ya retirado y el pago casi íntegro de las indemnizaciones a las víctimas por parte de la aseguradora de Renfe. El informe hace referencia también a la postura de los afectados, señalando que "las víctimas que se han pronunciado lo han hecho mayoritariamente a favor" del indulto.

"La condena moral será de por vida"

Y tampoco se le olvida a esta jueza el "profundo pesar del penado", dice, visiblemente afectado a lo largo de todo el proceso, además de sus peticiones públicas y privadas de perdón. Por todo ello, la jueza señala que existen "razones de justicia y equidad para concederle el indulto solicitado", concluyendo, en sintonía con las víctimas, que "la condena moral del señor Garzón Amo será de por vida, cumpla o no la pena de prisión".

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