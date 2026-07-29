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Caso Leire

Un colaborador de la Guardia Civil asegura al juez Pedraz que Leire Díez le habló de Sánchez como 'el one'

Se trata de Daniel Mateo, quien también apunta que Díez hablaba en nombre del presidente.

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista

Un colaborador de la Guardia Civil señala que Leire Díez le habló de Sánchez como 'el one' | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

El juez Pedraz continúa indagando en la Audiencia Nacional acerca de las supuestas cloacas del PSOE. Acaba de imputar al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y ahora ha tomado declaración a un confidente de la Guardia Civil que hablaba con la fontanera. Señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era 'el one' de esta trama.

El colaborador de la Guardia Civil que hace estas declaraciones es Daniel Mateo. Asegura que así, como 'el one', era como la exmilitante del PSOE Leire Díez se refería a Sánchez, a la vez que manifestaba que hablaba en su nombre.

Organizó el encuentro entre Leire y Rubén Villalba

El testigo es quien organizó un encuentro entre la fontanera del PSOE y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Según su declaración, Díez decía hablar en nombre del 'one', al que llegó a identificar como "Pedro".

El colaborador de la Guardia Civil explicó al juez que durante la reunión entre Leire Díez y el comandante Villalba escuchó a Díez mantener una conversación telefónica con una mujer a la que llamó "Mercedes", por lo que interpretó que se traba de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con quien Leire comentó que tenía relación y podía ayudar al comandante.

Leonardo Marcos

Para el próximo 10 de septiembre, el juez Pedraz ha citado como imputado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga a una presunta trama que supuestamente buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

De esta manera, Pedraz atiende una de las recientes peticiones que le formuló la acusación popular que coordina el PP, que solicitó imputar al antecesor de la actual directora, Mercedes González, también investigada, con el argumento de que los hechos investigados "responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil".

El Partido Popular resaltaba en su escrito que el exjefe de la UCO Rafael Yuste también denunció "presiones" procedentes del exdirector del cuerpo para que la unidad "se pusiera de perfil" en la investigación que una jueza de Badajoz dirigió contra el hermano del presidente del Gobierno.

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