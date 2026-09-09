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Crisis migratoria

La Guardia Civil alertó durante la crisis de Ceuta de la "pasividad" de Marruecos y de que estaba permitiendo llegadas hacia la frontera

Un informe del 30 de julio detectó "pasividad" de las autoridades marroquíes durante la crisis y señaló que hasta el día anterior existía "proactividad y colaboración adecuada".

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos y Ceuta

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos y Ceuta EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La Guardia Civil advirtió durante la crisis migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio de la "pasividad" de las autoridades marroquíes y señaló que estaban permitiendo que personas que pretendían acceder a España se aproximaran hasta la zona fronteriza. Así consta en uno de los informes sobre la presión migratoria en la ciudad autónoma, fechado ese mismo día y actualizado a las 18:15 horas.

"Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza. Hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada", recoge literalmente el documento de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil.

El informe reconstruye además cómo fue aumentando la presión durante aquella jornada. Durante la noche y las primeras horas de la mañana se produjeron llegadas que fueron creciendo en frecuencia. En torno a las 12:00 horas, según el documento, "se desborda la situación" y comienzan también las entradas bordeando el espigón fronterizo. A las 13:40 horas, la Guardia Civil volvió a observar "cierta proactividad" de las fuerzas marroquíes, aunque sin efectos inmediatos sobre las llegadas.

Las alertas anteriores al desbordamiento

Los documentos y comunicaciones aportados muestran que las fuerzas de seguridad ya manejaban información sobre un posible intento de entrada antes de que se produjera el episodio del 30 de julio.

Un día antes, el 29 de julio, el CNI comunicó a la Delegación del Gobierno en Ceuta que en redes sociales había "un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h", aprovechando la Fiesta del Trono y la posibilidad de que las fuerzas de seguridad marroquíes estuvieran ocupadas. Según esa comunicación, existían dos grupos con un total de 180.000 seguidores.

El CNI trasladó también a una unidad de la Guardia Civil que disponía de información sobre "un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono" y que había detectado varios grupos en Facebook y WhatsApp que incentivaban estos accesos.

A ello se suma un informe militar fechado el 30 de julio. El documento valoraba como "MUY PROBABLE" que durante esa jornada se intentara "una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del día del Trono en Marruecos".

La presión ya había aumentado antes. Otro análisis, con datos cerrados a 29 de julio, contabilizaba 1.027 inmigrantes en julio frente a 72 durante el mismo periodo de 2025, un incremento del 1.326%. El documento señalaba que, entre enero y junio, la media mensual había sido de 36.

Interior coordinó la respuesta durante la crisis

A las 14:00 horas del 30 de julio se estableció una videoconferencia con el Ministerio del Interior para coordinar la respuesta. La Guardia Civil recogió entonces que la situación era similar a la registrada en 2021, "aunque con cifras aún mayores", y planteó solicitar la reactivación de la actuación de Marruecos. En ese momento todavía no podía cerrarse una cifra concreta de entradas.

Horas después, a las 18:00, el informe actualizado manejaba una estimación de 20.000 llegadas a territorio nacional y otras 10.000 personas en territorio marroquí. El propio documento advierte, sin embargo, de que no era posible disponer de una cifra precisa. También concluye que los hechos revestían "extrema gravedad", que los recursos ordinarios de la Guardia Civil en Ceuta estaban desbordados y que podía producirse una crisis humanitaria.

Los informes no atribuyen una causa única a Marruecos

Otro de los informes del 30 de julio analizaba las posibles causas de la actuación de las autoridades marroquíes durante la crisis y establecía varias hipótesis por orden de probabilidad. La primera apuntaba a un "desbordamiento y sorpresa operativa" que habría impedido contener la llegada de personas. A continuación, el documento contemplaba la reducción de efectivos destinados al control fronterizo por la Fiesta del Trono y un posible cambio de actitud de las fuerzas marroquíes durante esa jornada. La connivencia de las autoridades marroquíes figuraba como la quinta de las hipótesis planteadas.

Otro documento señala incluso que las actuaciones marroquíes durante el día anterior impedían concluir que hubiera existido una "dejación de funciones evidente" y consideraba poco probable que el paso masivo hubiera sido consentido o incentivado.

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