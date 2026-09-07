La princesa Leonor empieza la universidad este lunes: la UC3M la recibe con los brazos abiertos

Ese lunes 7 de septiembre empieza el curso académico para millones de estudiantes de toda España, tanto en colegios, institutos como universidades. Y una de las alumnas, seguro que la más mediática del país, es Leonor de Borbón.

La princesa de Asturias inicia sus estudios de en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, en el que han recibido con ilusión la llegada de Leonor de Borbón, e incluso han dedicado al acontecimiento una marquesina de la calle contigua a la facultad en la que recibirá clases, con una corona y el mensaje 'Bienvenida a la uni, princesa'.

Leonor deja atrás sus estudios de bachillerato en un internado de Gales y sus tres años de formación militar en los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas. Ahora dedicará los próximos cuatro años a la carrera universitaria que ha elegido, Ciencias Políticas. Entre las asignaturas que cursará Leonor están la sociología, la economía, o las relaciones internacionales.

Esta nueva etapa que comienza suma una más a la trayectoria que transcurre paralela a la de su padre, el rey Felipe VI, como preparación enfocada a sucederle en el trono. También en una universidad pública, Felipe VI escogió la Universidad Autónoma, y la carrera de Derecho, sin embargo Leonor ha elegido la Carlos III y unos estudios diferentes.

El programa académico que desde hoy comienza Leonor de Borbón y Ortiz incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales. La elección de la carrera universitaria y el centro escogido la tomó la propia Leonor junto a los Reyes a principios del mes de abril.

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