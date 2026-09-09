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Sesión de control al Gobierno

Pedro Sánchez, a Santiago Abascal: "Yo seré un perro, pero no tengo amo"

Pedro Sánchez ha acusado a Santiago Abascal de que en estos últimos años solo ha traído a la política "el odio, los insultos y la xenofobia".

Abascal en el Congreso

Pedro Sánchez, a Santiago Abascal: "Yo seré un perro, pero no tengo amo" | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Ceuta ha copado los reproches al Gobierno en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Uno de los rifirrafes más tensos ha sido el protagonizado por Pedro Sánchez y Santiago Abascal. El líder de Vox preguntó al presidente si está siendo "chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción, la de su familia y la de su Gobierno", para inmediatamente a continuación añadir: "No se preocupe, es una pregunta retórica, toda España sabe que sí, que nuestro Gobierno está en Rabat y que la Presidencia de nuestro país se ha entregado a Marruecos".

La respuesta de Sánchez fue directa. Zanjó con un rotundo: "Este Gobierno no acepta ningún chantaje de ningún partido, de ningún gobierno, ni de ningún poder". Para pasar al ataque y reprocharle que "tiene guasa" que Abascal le acuse de "chantajes" de Marruecos "cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente" usted en referencia a Estados Unidos e Israel. "Por eso aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otros y se ha intentado poner una venda antes de la herida cuando ha hablado de Tel Aviv y Washington".

Sánchez echó en cara al líder de Vox que su aportación a la política pasa por "el odio, los insultos y la xenofobia", le afeó que le llame "autócrata, dictador, incluso perro" para espetarle después una de las frases que más ha resonado en la Cámara: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo".

Ha proseguido Sánchez acusándole de que se "regodea en la desinformación, los bulos y los insultos" y "esparce odio y xenofobia" en sus intervenciones, lo que le parece "muy preocupante". Y ha lanzado un mensaje al PP "entiendo que para algunos sea un socio", pero, a su juicio, es "evidente" que Abascal y Vox son "una amenaza para la democracia en España y el conjunto neoliberal".

Abascal no ha querido hacer uso de su segundo turno de palabra, pero mientras Sánchez hablaba Abascal ha empezado a desplegar desde su escaño varias hojas de papel con las que iba deletreando la palabra "traidor".

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