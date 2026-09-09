Josep Lluís Trapero dimite como director general de los Mossos d'Esquadra

Josep Lluís Trapero ha presentado su dimisión como director general de la policía catalana para regresar a su antiguo cargo al frente de la División de Evaluación de Servicios (DAS) de los Mossos de Esquadra. Interior ha informado de que su sustituto será Ferran López, que fue comisario jefe de los Mossos d'Esquadra durante la etapa del 155.

El otro cambio que va a sufrir la cúpula del cuerpo policial tiene que ver con Silvia Catà, que será la primera mujer en ejercer como comisaria jefa, en sustitución de Miquel Esquius, que se jubila. En rueda de prensa, Núria Parlon ha dado cuenta de estas novedades.

El nombramiento de Trapero fue anunciado por Salvador Illa en la campaña para las elecciones autonómicas de 2024 y fue el pasado mes de agosto cuando el entonces director general de la policía catalana comunicó a Parlon su decisión de dejar el puesto a finales de mes por motivos personales ante lo que la consellera le pidió que siguiera y le afirmó que contaba con su confianza y con la del president: "Me habría gustado que hubiese acabado el mandato". Sin embargo, Parlon ha reconocido que se trata de motivos "personales y respetables" a la par que evita entrar en "especulaciones" sobre si su marcha se debe a posibles discrepancias. Insiste Parlon en que es una "decisión personal e irrevocable" de Trapero, que "no quería continuar".

Josep Lluís Trapero lideró los Mossos d'Esquadra primero como comisario jefe y luego como mayor hasta que en octubre de 2017 fue destituido del cargo tras aplicarse el artículo 155. Trapero fue juzgado y absuelto por la Audiencia Nacional por su papel durante el 1-O. Ferran López cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en los Mossos, formaba parte de la actual jefatura de la policía catalana y ejercía como jefe de la delegación del cuerpo autonómico en Madrid. Silvia Catà, hasta ahora comisaria de la Región Policial de Girona.