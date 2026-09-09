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Felipe VI, Letizia y la reina Sofía despiden a Harald V en un funeral de Estado que reúne a las casas reales en Oslo

La Familia Real española asiste al funeral de Estado del rey de Noruega, celebrado bajo un dispositivo de seguridad con más de 6.500 agentes.

Los reyes en el funeral de Harald V

Felipe VI, Letizia y la reina Sofía despiden a Harald V en un funeral de Estado que reúne a las casas reales en Oslo | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía, han asistido este miércoles en Oslo al funeral de Estado de Harald V de Noruega. Representantes de las casas reales europeas y de otras partes del mundo se han desplazado hasta la capital noruega para despedir al monarca.

La jornada ha comenzado a las 12:00 horas con la salida del féretro de Harald V del Palacio Real de Oslo. El cortejo ha avanzado a paso lento encabezado por Haakon, su hermana mayor y sus dos hijos. Tras ellos se han desplazado en un vehículo Mette-Marit y la reina Sonia rumbo a la catedral.

Numerosos ciudadanos se han acercado desde primera hora para seguir la despedida. "Nuestro rey ha muerto y le mostramos respeto", ha explicado una mujer. Otro de los asistentes ha señalado: "He llegado a las 5:30 de la mañana". "Esta es nuestra manera de rendirle el último homenaje", ha expresado otra ciudadana.

Felipe y Letizia, entre los invitados al funeral

Una hora después de la salida del féretro ha comenzado el funeral de Estado. Entre los asistentes se encontraban Felipe VI, la reina Letizia y la reina Sofía, además del príncipe Guillermo de Gales y el presidente de Ucrania.

La ceremonia ha estado oficiada por una obispa conocida por llevar rastas y un piercing en la nariz.

Oslo ha desplegado para la jornada el mayor dispositivo de seguridad de la historia de Noruega, con más de 6.500 agentes distribuidos por las calles de la capital ante la llegada de las delegaciones.

Marius obtiene permiso para asistir

Entre los miembros de la familia también ha estado Marius, hijo de Mette-Marit, quien se encuentra bajo arresto domiciliario y ha recibido un permiso para acudir al funeral. También ha podido asistir el marido de Marta Luisa después de haberse sometido a un trasplante de riñón.

Tras el funeral de Estado, la despedida de Harald V ha continuado con una misa privada sin cámaras, reservada a la familia real.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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