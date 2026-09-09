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El Gobierno culpa a las comunidades del PP de los malos resultados del informe PISA: "No ejecutan los recursos económicos"

Sin embargo, la presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora explica que no hay que culpar a nadie de ello ni demonizar las tecnologías e inteligencia artificial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político

Entrevista a la catedrática didáctica de las Lenguas UMA, Elena del Pilar Jiménez | EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Con el comienzo del curso escolar se ha publicado el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, más conocido como el informe PISA, y España ha obtenido su peor resultado de la historia, por debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea. Nuestro país ocupa el puesto 37 en matemáticas y el 34 en ciencias y comprensión lectora. En este último es donde se centra uno de los principales problemas y es que los alumnos empiezan a tener dificultades con textos de unas 400 palabras, es decir, un folio o dos minutos de lectura.

El presidente del Gobierno ha lamentado los resultados, sosteniendo que "son de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y en España", pero responsabiliza a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de ello, ya que no ejecutan esos recursos económicos destinados a la educación.

Mientras que el líder de la oposición ha manifestado que aquellas comunidades donde gobiernas obtienen los "mejores resultados , mientras que los "peores" son los de Ceuta y Melilla, "que gestiona el Gobierno". Asimismo le ha recriminado no estar pendiente de la calidad educativa sino de "de manipular el censo con la ley de nietos.

Por su parte, Elena del Pilar Jiménez, presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora y catedrática didáctica de las Lenguas UMA, ya vaticinaba los resultados: "Nos lo esperábamos". Considera que no hay que "culpar a alguien en concreto" por estos resultados, sino que debemos "mirarnos todos que podemos aportar", refiriéndose a docentes, familias y todo lo que tiene que ver con el gobierno a todos los niveles e incluso medios de comunicación para "remar todos en el mismo sentido".

Asegura que la solución no es una inversión económica poniendo de ejemplo el caso de Luxemburgo "que invierte más que Irlanda y obtiene los mismos resultados".

Dos opciones

La presidenta expone dos opciones. Por un lado la "forma natural de entrenar la competencia lectora": la lectura. Explica que en España "no somos lectores, a pesar de que las ventas de libros se mantiene".

Mientras que la otra alternativa, la "artificial" es "entrenar de forma específica los tipos de texto, donde tenemos más fallos o los tipos de preguntas". Para ello, señala que el tipo de investigación que utilizan es una aplicación gratuita que "se va adaptando a las debilidades".

Además, también trata las nuevas herramientas: la tecnología y la inteligencia artificial. Explica que "no podemos demonizarlas" porque "han venido para quedase" y por ello "tenemos que encontrar la forma de que esa convivencia nos haga mejorar, no empeorar".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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