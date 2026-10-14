Ada Colau, dispuesta a no ser candidata de Frente Amplio para integrar a Podemos: "Si una persona genera más consenso, adelante"

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha asegurado que está dispuesta "dar un paso al lado" y no liderar a la coalición de izquierdas "si una persona genera más consenso que mi candidatura" e incluso ha indicado que se podría cambiar el nombre de la formación para poder integrar en ella a Podemos.

"Si una persona genera más consenso que mi candidatura, adelante, cedería. Si el problema es el nombre de la formación, se cambia. No puede ser que por cosas así no se llegue a un acuerdo", ha explicado Ada Colau en una entrevista a TVE.

A tan solo 48 horas para el cierre del plazo de las candidaturas para las próximas elecciones generales del 29-N, Colau pone el foco en el programa, y recuerda que en ese aspecto no hay diferencias entre las formaciones, por ello apuesta por acuerdos "equilibrados", "valientes" y "generosos" por parte de todos "sin vetos ni líneas rojas".

"Hay espacio para que haya un liderazgo muy coral... Yo estoy abierta a discutir nombres, candidatura, números de lista... todo se tiene que poder hablar", ha subrayado Ada Colau, recordando que todas las discusiones y acuerdos que se alcancen se deben realizar "con el consenso de todas las fuerzas" sin que una trate de imponerse al resto.