El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atacado en numerosas ocasiones la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, poniendo sobre la mesa los casos de corrupción protagonizados por José Luis Ábalos y Koldo García.

"El gobierno de Pedro Sánchez es el que ha tenido mayores recursos de la historia de España. Nunca ningún gobernante ha manejado tanto dinero ¿Y qué ha hecho con ese dinero? Destruir todo lo que funcionaba. Todas las redes que protegían nuestra salud, nuestra prosperidad y nuestra seguridad han sido destruidas. La red ferroviaria, gastándoselo en mordidas y en fulanas; la red sanitaria, regalándoselo a todo el mundo; la red educativa, la red de asistencia social, e incluso la red eléctrica. Eso es lo que tenemos enfrente y eso es lo que tenemos que arreglar en la próxima legislatura", ha señalado.

En otro momento, Abascal también ha asegurado que la política del Gobierno de Sánchez ha matado gente. "Creo que no hace falta hablar de los pasajeros del Peugeot que fueron los amigotes de Sánchez que hoy están en la cárcel o en el banquillo para recordar que la corrupción mata. Y para recordar que el señor Sánchez llego como abanderado de la lucha contra la corrupción en una moción de censura presentada por Ábalos.

No han sido solo las mordidas o las corruptelas. Lo peor han sido las consecuencias. La corrupción de Sánchez ha matado españoles: en las vías del tren, en el apagón, en la DANA, con una corrupción moral que consistía en no hacer las obras que habrían evitado la catástrofe, en no mandar la ayuda cuando se necesitaba e incluso impedir la ayuda internacional. (...) La corrupción ha intentado matar a una juez, a la que quisieron eliminar y amedrentar a sus hijos, por orden de una cloaca de Ferraz, por investigar a su hermano. No sé cómo sigue ahí de pie.