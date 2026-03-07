Abascal carga contra el "feminismo institucional" y acusa a la ley de violencia de género de provocar "confrontación"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de "estafa" que algunas de las manifestaciones del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer estén encabezadas por dirigentes del PSOE.

En un acto de campaña por las elecciones de Castilla y León en Toro, Abascal ha sostenido que las políticas del PSOE han provocado que hoy en día las mujeres tengan "más inseguridad en las calles" y se hayan "multiplicado las violaciones de mujeres desde que Pedro Sánchez llegó al poder".

En este sentido, el presidente de Vox ha cargado contra el "feminismo institucional", que ha atribuido al Gobierno, a toda la extrema izquierda y, en muchos casos al Partido Popular. Según Abascal, ese enfoque "ha dado lugar a una ley de violencia de género que no ha servido a contener la violencia contra las mujeres" y que, a su juicio, alimenta la confrontación entre hombres y mujeres. En ese contexto, también ha mencionado que "muchos hombres" han sido "denunciados falsamente".

Abascal ha sostenido que este feminismo es percibido "con más desconfianza" no solo por los hombres, sino también por "muchísimas mujeres", porque —ha dicho— "no ha resuelto el problema que iba a combatir" y porque "tenía intenciones perversas". Además, ha acusado al Ejecutivo de "poner a las mujeres más en riesgo que nunca" en España.

Abascal ha hablado de la rebaja de penas de la denominada ley del sí es sí para hablar de "suelta de violadores perpetrada por este gobierno" y ha sostenido que también hay una "importación de violadores y de personas que no respetan a las mujeres y piensan que la mujer es un ser inferior".

También ha mencionado al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que tuvo como una de sus banderas el feminismo y a los comportamientos de muchos dirigentes del PSOE respecto a las mujeres. Para el líder de Vox, el feminismo se ha convertido en "una herramienta de confrontación" y la actual ley de violencia de género no ha servido para contener la violencia contra las mujeres y "solo sirve para que muchos hombres hayan sido denunciados falsamente".

Sobre una guía educativa sobre el Ramadán editada por el Ayuntamiento de Barcelona en la que se recomendaba respetar o programar actividades alternativas para los escolares de esa religión en las fechas de esa fiesta musulmana, ha sostenido que eso demuestra que algunos que vienen "no quieren adaptarse ni a las costumbres ni a las leyes españolas".

