Marlaska asegura que "si es necesario", recibir refugiados de Irán "no sería un problema"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este jueves en Bruselas que, "si es necesario", "no sería problema recibir refugiados que vengan del Este", a raíz del creciente conflicto en Oriente Medio. Ha manifestado que "en este momento estamos trabajando en conseguir la paz lo más pronto posible".

"Tenemos los medios, las capacidades y sobre todo la voluntad manifiesta de proteger a aquellos que necesiten la protección. En ese caso, no existiría ningún problema porque ya hemos afrontado otras crisis parecidas", remarcó Grande-Marlaska a su llegada al Consejo de ministros de Interior de la Unión Europea. De hecho, hizo referencia los "importantes movimientos de refugiados que llegaron de Siria", por de la guerra, a España en 2015 y a los inicios de la agresión de Rusia a Ucrania, hace ya cuatro años.

Volviéndose a referir a las anteriores olas migratorias, Marlaska reconoció que cada escenario de inestabilidad en Oriente Medio implica retos variados, sin embargo, subrayó que la infraestructura de la Unión Europea destinada a la acogida es actualmente más sólida que en anteriores momentos en los que se han vivido contextos similares.

En cuanto a la situación en el país iraní, que admite "no es fácil para la seguridad global", el ministro comentó que se encuentran trabajando para encontrar "la mejor manera de evitar cualquier tipo de circunstancias". Pero no deja de lado la preocupación que le supone el contexto actual.

Respalda la desescalada

Marlaska subraya que esta guerra "nunca debió existir" y aboga por "desescalar" la situación ya que "no se ha basado en las normas internacionales, en el derecho internacional ni en la Carta de Naciones Unidas".

Ante estas declaraciones, antes de participar en el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea (UE), también quiso subrayar el punto en el que se encuentra nuestro país: "España está comprometida siempre en la resolución pacífica y conforme al derecho internacional de cualquier conflicto como este".

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en su balance provisional, ha cifrado en 275.000 los desplazados internos en algunos de los países más afectados por los ataques, como Irán, Líbano, Afganistán y Pakistán.

En Bruselas, debido a que las agresiones han impactado áreas con poblaciones vulnerables, crece la inquietud. Por tanto, el Consejo de Ministros busca coordinar un reparto equilibrado de responsabilidades entre los Estados miembros para evitar evitar saturar las fronteras exteriores, en el caso de que el flujo de refugiados hacia Europa aumente.

