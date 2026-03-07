Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo y decide permanecer en Abu Dabi por motivos de seguridad

Juan Carlos I ha decidido cancelar el viaje que tenía previsto realizar la próxima semana a la localidad pontevedresa de Sanxexo, donde iba a participar en las regatas del Trofeo Xacobeo, correspondiente a la Liga Española de 6 metros. El rey emérito permanecerá en Abu Dabi por motivos de seguridad relacionados con la situación internacional en Oriente Medio.

La decisión se produce en un contexto marcado por la escalada bélica en la región tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, un escenario que ha generado una mayor inestabilidad en la zona y que ha llevado a Juan Carlos a aplazar su desplazamiento a España.

Fuentes de su entorno aseguran que el rey emérito se encuentra bien de salud y continúa en la capital emiratí acompañado por su nieto Felipe Juan Froilán. La cancelación del viaje responde exclusivamente a la situación geopolítica y no a problemas físicos.

Un viaje muy esperado en Galicia

La llegada de Juan Carlos I estaba prevista para el jueves 12 de marzo. En Sanxenxo se esperaba su visita con gran expectación, ya que habría sido la primera vez que regresaba a esta localidad desde que se hicieron públicos documentos desclasificados relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F. Además, la presencia del emérito en la localidad gallega suele generar una gran atención mediática.

El aplazamiento de su viaje ya se venía comentando en los últimos días en los círculos vinculados al Real Club Náutico de Sanxenxo. Antes del aumento de la tensión internacional se daba prácticamente por seguro que acudiría para defender el título logrado con el Bribón en la competición.

No obstante, el rey emérito espera poder participar en próximas citas de la liga si la situación lo permite. El calendario del club gallego contempla nuevas regatas a lo largo de la primavera y el resto del año.

Estancia en Abu Dabi

Juan Carlos I permanece actualmente en Abu Dabi, donde lleva aproximadamente un mes alojado en el hotel Four Seasons. Su residencia habitual en la isla de Nurai se encuentra en obras de remodelación, motivo por el que se trasladó temporalmente al establecimiento hotelero.

Este sábado fue visto almorzando con amigos ingleses en uno de los restaurantes del hotel. En una fotografía difundida en redes sociales por la escritora francesa Laurence Debray, autora de una biografía sobre el emérito, aparece junto a su nieto Froilán en una terraza del establecimiento.

La vivienda del rey emérito en la isla de Nurai cuenta con más de mil metros cuadrados construidos en una parcela de más de cuatro mil metros cuadrados y dispone de varios dormitorios, zonas de descanso y espacios destinados a recibir invitados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.