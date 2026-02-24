Vox pierde a sus fundadores históricos: solo queda Santiago Abascal

El partido creció con rapidez, conquistando espacios en el Congreso y autonomías, pero su éxito ha ido acompañado de un goteo constante de abandonos que ha dejado al líder prácticamente solo entre los fundadores originales. Estas salidas combinan discrepancias ideológicas, acusaciones de centralización excesiva y choques personales.

Los primeros fundadores no tardaron en marcharse. Alejo Vidal-Quadras, que presidió Vox en sus inicios, rompió en 2015 tras un fracaso electoral y diferencias estratégicas. Le acompañaron Ignacio Camuñas, exministro de la UCD, y el filósofo José Luis González Quirós, quienes rechazaban la deriva euroescéptica y nacionalista que Abascal consolidaba. Cristina Seguí, rostro visible en los primeros actos y cara mediática del partido, dimitió pronto acusando irregularidades en la gestión provisional del partido.

El goteo se aceleró con figuras de como Macarena Olona, exsecretaria general adjunta y candidata a la Junta de Andalucía, abandonó en julio de 2022 alegando problemas de salud tras unos resultados discretos. Desde fuera, sus críticas han sido feroces, describiendo Vox como una simple “agencia de colocación”.

En agosto de 2023, Iván Espinosa de los Monteros, histórico portavoz en el Congreso y pieza clave desde los orígenes, renunció a su escaño por motivos familiares. Su marcha generó muestras de apoyo público de otros veteranos y abrió grietas visibles en la unidad.

En octubre de 2024, Rocío Monasterio dejó la dirección de Vox Madrid tras ser relegada por la cúpula nacional; criticó duramente la falta de autonomía regional.

En febrero de 2025, Juan García-Gallardo dimitió como vicepresidente de Castilla y León obligado por el partido. Denunciando una dirección que busca evitar “baronías” autonómicas. Liberales como Juan Luis Steegmann y Víctor Sánchez del Real también se distanciaron, reprochando una deriva “neofalangista” y anticientífica.

La de Ortega Smith es la última salida

La polémica más reciente es la de Javier Ortega Smith, afiliado número seis uno de los genuinos fundadores. Exvicepresidente primero, secretario general durante años y símbolo del activismo combativo, recordado por plantar la bandera española en Gibraltar, Ortega Smith fue apartado progresivamente: en diciembre de 2025 del Comité Ejecutivo Nacional y de portavocías en el Congreso. El conflicto detona finalmente hace unos días cuando la dirección le ordena ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Su negativa, considerada desacato, deriva en suspensión cautelar de militancia. Ortega Smith responde con contundencia: denunca una “guerra sucia y difamación repugnante”, jura defenderse en los tribunales. En una rueda de prensa llega a mostrar su carné de afiliado a VOX para reivindicar su legado fundacional.

Hoy VOX insiste en pedir que se cumplan las decisiones de los órganos de dirección del partido. Lo han hecho Santiago Abascal, Ignacio Garriga y José Antonio Fuster.

El caso de Ortega Smith simboliza el final de una era: hoy solo Abascal permanece de los fundadores en la cúpula. Este rosario de salidas ilustra una Vox que se reconfigura hacia un núcleo duro y disciplinado, con ascenso de perfiles como Ignacio Garriga o Jorge Buxadé. El partido pierde carisma y diversidad interna, aunque su rumbo ascendente en procesos electorales parece respaldar la decisión de los órganos internos del partido. Solo el tiempo y dirá si el partido sale reforzado o más aislado.

