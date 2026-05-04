Félix Sanz Roldán: "El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso Kitchen"

"Ni por acción ni por omisión". El exjefe del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, Félix Sanz Roldán, ha rechazado que el CNI tuviese alguna "actividad" en la 'operación Kitchen'.

"El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso Kitchen', ha asegurado a la vez que añadía que "ningún gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal, y eso lo hubiera sido".

"El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones, y ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido", afirmó ante el juez en calidad de testigo.

Sanz Roldán argumentó que en 2017 denunció al comisario José Manuel Villarejo porque sintió "la obligación como director del CNI de salir al paso de mentiras tan crueles" sobre sus subordinados.

Villarejo está acusado en este juicio por calumnias después de que en una entrevista asegurase que Sanz Roldán había amenazado de muerte a la examiga del Rey emérito Corinna Larsen.

"Lo denuncié porque era la única persona en el Centro Nacional de Inteligencia que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que no merecían las personas que sirven a España en el CNI el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo".

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