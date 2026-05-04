Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

'Operación Kitchen'

Félix Sanz Roldán: "El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso Kitchen"

En la jornada de este lunes en la 'operación Kitchen' también está citado a declarar el exjefe del DAO, Agustín Linares

Sanz Rold&aacute;n en la Audiencia Nacional

Sanz Roldán en la Audiencia NacionalEuropa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

"Ni por acción ni por omisión". El exjefe del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, Félix Sanz Roldán, ha rechazado que el CNI tuviese alguna "actividad" en la 'operación Kitchen'.

"El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso Kitchen', ha asegurado a la vez que añadía que "ningún gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal, y eso lo hubiera sido".

"El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones, y ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido", afirmó ante el juez en calidad de testigo.

Sanz Roldán argumentó que en 2017 denunció al comisario José Manuel Villarejo porque sintió "la obligación como director del CNI de salir al paso de mentiras tan crueles" sobre sus subordinados.

Villarejo está acusado en este juicio por calumnias después de que en una entrevista asegurase que Sanz Roldán había amenazado de muerte a la examiga del Rey emérito Corinna Larsen.

"Lo denuncié porque era la única persona en el Centro Nacional de Inteligencia que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que no merecían las personas que sirven a España en el CNI el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Juanma Moreno: "En la próxima legislatura vamos a dar solución a 200.000 personas para acceder a una vivienda"

Juanma Moreno anuncia nuevos proyectos: "En la próxima legislatura vamos a dar solución a 200.000 personas de acceso a una vivienda"

Publicidad

España

Ábalos

Última hora del juicio por el caso mascarillas en directo: Ábalos lamenta su situación: "Éste es un caso mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara"

Antena3 Noticias

Ábalos sobre Jéssica: "No encuentro motivo para negar que conoce a Aldama. No dice eso si no se le ha coaccionado"

EuropaPress_7497167_exdirector_centro_nacional_inteligencia_cni_felix_sanz_roldan_declara

Félix Sanz Roldán: "El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso Kitchen"

Antena3 Noticias
CASO MASCARILLAS

El magistrado Joaquim Bosch sobre juicio del caso mascarillas: "Ábalos puede dar una versión alternativa"

FGE
'Lo de Évole'

Álvaro García Ortíz, ex Fiscal General del Estado, acata la sentencia, pero no entiende la condena: "Yo creo que hemos perdido todos"

A3 Noticias Fin de Semana (19-06-22) Los sondeos sitúan cerca de la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno en las elecciones de Andalucía
ELECCIONES

Cómo votar por correo en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo; esta es la última semana para solicitarlo

La cuenta atrás para pedir el voto por correo en las elecciones andaluzas del 17 de mayo ya ha comenzado, con la última semana de plazo abierta para quienes no puedan acudir a su colegio electoral.

Imagen de Mariluz Gomez.
ELECCIONES ANDALUCÍA

Mariluz Gómez, 90 años y una idea clara: "Abrir una puerta" en la política andaluza para dar voz a colectivos olvidados

A sus 90 años, Mariluz encabeza la lista por M+J, un partido que centra su discurso en la justicia social, los servicios públicos y, especialmente, en los colectivos más vulnerables.

Pedro Sánchez

Una incidencia en Falcon obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia

Polémica en Sevilla por la retirada de carteles electorales

Polémica en Sevilla por la retirada de carteles electorales

Imagen de Maillo, Montero y García

Domingo de campaña electoral sin VOX, ni PSOE en la calle

Publicidad