Ábalos lanza nuevas acusaciones: "Calvo acusaba Sánchez de no ser feminista, sino mujerista"

José Luis Ábalos ha intensificado sus ataques públicos contra miembros del Gobierno y antiguos compañeros de filas, en plena tormenta judicial que mantiene al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión provisional por su implicación en la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. En su última entrevista, publicada este jueves por el diario El Mundo, el exministro de Transportes dirige sus críticas directamente contra la exvicepresidenta Carmen Calvo y la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ábalos ha recuperado viejos desencuentros con Calvo para reprocharle su actitud en relación con el feminismo dentro del Ejecutivo. "Carmencita Calvo acusaba a Sánchez de no ser feminista, sino mujerista", ha declarado. "No defiendas, no te pongas exquisita, porque siempre criticabas al presidente por no ser feminista, sino mujerista. Y ahora te pones exquisita".

En sus declaraciones, además, ha cargado contra María Jesús Montero, a quien acusa de "traición" y de usar elogios a Cerdán como arma política para atacarle. "Me despacharon con una patada y, paradojas de la vida, me pidió el acta de diputado Santos Cerdán. Dije: ¿en serio tú, hijo? ¿Eres el más indicado?", ha expresado.

La conexión con el caso Cerdán

Estas manifestaciones se producen mientras el Tribunal Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión por su presunta participación en una red de corrupción vinculada a contratos públicos. El juez instructor atribuye al ex número tres del PSOE un papel clave en la estructura delictiva, y lo considera "la persona que realizaba y distribuía los cobros".

El magistrado Leopoldo Puente ha decretado prisión incondicional para Cerdán al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La causa forma parte de las derivaciones del caso Koldo, en el que se investiga un entramado de comisiones ilegales ligadas a contratos de obra pública y suministros durante la pandemia.

Crisis interna y fractura en el PSOE

En el seno del partido, las declaraciones de Ábalos han generado inquietud. No solo por el contenido de sus acusaciones, sino también por el momento elegido: coinciden con el congreso nacional del PP y con el debate sobre una posible moción de censura. El PSOE, por el momento, ha optado por guardar silencio institucional sobre las palabras del exministro.

Mientras tanto, Ábalos sigue manteniendo que es "víctima de una operación política", al igual que Cerdán, a quien considera parte de la estrategia de alianzas del PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de formaciones como el PNV y EH Bildu.

