¿Qué pasa con el escaño de Ábalos tras su entrada en prisión? Todo lo que ocurre tras la decisión del Tribunal Supremo

Ya conocemos la decisión del magistrado Leopoldo Puente: prisión para José Luis Ábalos y Koldo. Una medida que se produce después de la vistilla ante el Tribunal Supremo con la que se ha decidido, de momento, el futuro judicial del que fue ministro de Transportes y su exasesor. Ambos están acusados de presuntos delitos como organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión provisional sin fianza al apreciar riesgo de fuga y una de pena de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo. Con la decisión del magistrado, ya sabemos como serán los próximos pasos de Ábalos y Koldo García.

La cárcel del Soto del Real: el destino de Ábalos y Koldo García tras la decisión de los jueces

Tras la decisión del juez, Ábalos y a Koldo García, acuden a la cárcel del Soto del Real. Ambos acompañados de sus abogados. Ambos tienen que ir con sus mochilas para quedarse en los próximos días.

Eso sí, no pueden traer apenas objetos personales: no se les permite ropa oscura, ni zapatos con cordones, ni comida y tampoco dinero en efectivo.

¿Qué pasa con el sueldo y el acta de diputado de Ábalos?

Según recoge el artículo 21 del Reglamento del Congreso, los diputados del congreso quedarán suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios "cuando, concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta". Por lo tanto, se le retirará a Ábalos su derecho al voto en la Cámara Baja y tampoco podrá cobrar su sueldo como diputado. Tampoco podrá realizar otras de las prerrogativas ligadas a su condición.

No obstante, sí se mantiene su acta. Según recoge El País, para que sucediera lo contrario se requerirían el suplicatorio, la prisión y el auto de procesamiento en firme, y Ábalos no cumple con este último. Este requisito no es necesario si es un procedimiento abreviado, según cuenta la Mesa del Congreso basándose en los Comentarios al Reglamento del Congreso.

Asimismo, se tendría que plantear las mayorías en el Congreso, teniendo que replantearse si reducir el número de diputados de 350 a 349. Fuentes parlamentarias, recogidas por Vozpópuli, cuentan que no hay debate ni estudios previos pedidos y que no hay voluntad de plantear un cambio.

¿Puede Ábalos perder su acta como diputado?

El artículo 22 del Reglamento del Congreso de los Diputados distingue que un diputado perder su condición como tal en caso de decisión judicial firme, fallecimiento o incapacitación, extinción de mandato o renuncia. En el caso de Ábalos, si renuncia esto sería posible.

