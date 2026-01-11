Disputa por la financiación autonómica entre PP y PSOE

La imagen del inhabilitado Oriol Junqueras en Moncloa recibido por Pedro Sánchez y el acuerdo que resultó de ese encuentro, sigue generando opiniones a favor, pero sobre todo en contra. Ese pacto ha generado un nuevo acuerdo de financiación para todas las Comunidades Autónomas. Cataluña ha salido beneficiada en ese nuevo reparto y también ha conseguido algunas concesiones singulares, es decir, beneficios solo para ellos. Entre otros, el que más destaca es que manejarán casi el 80€ del IVA.

Parte de Cataluña en contra

El pacto conseguido por Junqueras, pese a ser beneficioso para Cataluña, no cumple con el acuerdo al que los militantes de su partido llegaron. Por ello, los militantes de ERC ligados a la plataforma Primero de Octubre, han emitido un comunicado en el que muestran su rechazo ante esta resolución. "El Colectivo Primero de Octubre quiere expresar públicamente su rechazo al pacto de financiación anunciado entre Esquerra Republicana de Catalunya y el Gobierno del Estado español". "El pacto anunciado no se parece en absoluto a un Concierto Económico."

Junts, también se suma a esta petición y critica lo acordado por ERC. Toni Castellà, Vicepresidente de Junts, en Cataluña Radio afirma, que "este es el mejor momento en la historia para conseguir concesiones del estado ."Nunca el Estado ha sido tan dependiente del independentismo", asegura.

Choque entre PP y PSOE

Por su parte, los socialistas defienden la nueva financiación: "Es la mejor financiación que podríamos imaginar para el conjunto de las comunidades autónomas de este país" afirmaba Pilar Bernabé, Secretaria General del Partido Socialista del País Valenciano. En las filas socialistas creen que este acuerdo también es bueno para las autonomías gobernadas por los populares: "Se que una vez pasen este proceso de negación y de trauma, porque no lo veían venir que se les iba a plantear la mejor oferta posible, van a decir que sí" afirmaba Bernabé que también ha aprovechado para lanzar un mensaje a Feijóo: "Que no les obligue a los presidentes de las comunidades autónomas a decir no a la mejor propuesta de financiación" los populares critican el modelo acordado con Esquerra "No hay justicia social, no hay igualdad, no hay solidaridad, no hay defensa de los servicios públicos, no hay ningún tipo de progresismo, no hay ni siquiera ideología, es pura obsesión por preservar el poder" decía Alberto Núñez Feijóo que también ve en este pacto una forma de corrupción "No estamos hablando de servicios públicos de la gente, estamos hablando de comprar el poder" el próximo domingo los líderes populares se reunirán en zaragoza para proponer un modelo de financiación alternativo.

