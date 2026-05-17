Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Sevilla

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:52 Andalucía

Sevilla

Sevilla DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PODER ANDALUZ - 0 0 ANDALUCISTAS-PA - 0 0 PCTE - 0 0 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -64.6 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Sevilla

El PP fue el partido más votado en la provincia de Sevilla con el 40,15% de los votos. Por detrás le siguió el PSOE con el 26,63%.

Vox, por su parte, alcanzó el 11,42% de los votos en su mejor dato en la provincia; en 2018 llegó al 10%.

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