17M
Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Sevilla
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Sevilla.
Publicidad
Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.
El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.
En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.
Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 0%
Actualizado a las: 19:52
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PODER ANDALUZ
|-
|0
|0
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0
|0
|PCTE
|-
|0
|0
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|-
|0
|0
|PorA
|-
|0
|0
|PSOE-A
|-
|0
|0
|PCPA
|-
|0
|0
|SALF
|-
|0
|0
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|0
|0
|PP
|-
|0
|0
|NA
|-
|0
|0
|FE de las JONS
|-
|0
|0
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0
|0
|MUNDO+JUSTO
|-
|0
|0
|VOX
|-
|0
|0
|PACMA
|-
|0
|0
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 0%-64.6 %
|Votos contabilizados:
|0
|0%
|Abstenciones:
|0
|0%
|Votos en blanco:
|0
|0%
|Votos nulos:
|0
|0%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Sevilla
El PP fue el partido más votado en la provincia de Sevilla con el 40,15% de los votos. Por detrás le siguió el PSOE con el 26,63%.
Vox, por su parte, alcanzó el 11,42% de los votos en su mejor dato en la provincia; en 2018 llegó al 10%.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad