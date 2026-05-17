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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Sevilla

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Sevilla.

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Publicado:

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 0%

Actualizado a las: 19:52

Resultado de las elecciones en

Camas San Juan de Aznalfarache Tomares Castilleja de la Cuesta Gelves Castilleja de Guzmán Bormujos Santiponce Gines Mairena del Aljarafe
DATOS
2022
EN DISPUTA
Partido Escaños % Votos
PODER ANDALUZ - 0 0
ANDALUCISTAS-PA - 0 0
PCTE - 0 0
PARTIDO AUTÓNOMOS - 0 0
PorA - 0 0
PSOE-A - 0 0
PCPA - 0 0
SALF - 0 0
ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0
PP - 0 0
NA - 0 0
FE de las JONS - 0 0
ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0
MUNDO+JUSTO - 0 0
VOX - 0 0
PACMA - 0 0
Tabla que contiene el resumen del escrutinio
Resumen del escrutinio:

Participación: 0%

-64.6 %
Votos contabilizados: 0 0%
Abstenciones: 0 0%
Votos en blanco: 0 0%
Votos nulos: 0 0%

Resultado de las elecciones en

Camas San Juan de Aznalfarache Tomares Castilleja de la Cuesta Gelves Castilleja de Guzmán Bormujos Santiponce Gines Mairena del Aljarafe

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Sevilla

El PP fue el partido más votado en la provincia de Sevilla con el 40,15% de los votos. Por detrás le siguió el PSOE con el 26,63%.

Vox, por su parte, alcanzó el 11,42% de los votos en su mejor dato en la provincia; en 2018 llegó al 10%.

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