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Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta tras sellar su acuerdo con Vox

El líder del PP afronta su tercera legislatura al frente de Andalucía en un acto en el Palacio de San Telmo, al que asistirán unas 300 personas y representantes del Gobierno central.

Imagen de Juanma Moreno, presidente de Andalucía.

Imagen de Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Juanma Moreno tomará posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía en el acto que marcará el inicio oficial de la XIII legislatura. La ceremonia se celebrará a partir de las 9.30 horas en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, y reunirá a unas 300 personas.

El líder del PP inicia así su tercera etapa al frente del Gobierno andaluz, después de haber sido investido el pasado jueves en segunda votación en el Parlamento con el respaldo de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox.

Un mandato apoyado por el acuerdo con Vox

La investidura fue posible gracias al 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' suscrito entre ambas formaciones, un documento integrado por 150 medidas que servirá de base para la acción del Ejecutivo durante la legislatura.

Tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, el PP-A se quedó a un escaño de la mayoría absoluta al lograr 53 representantes, lo que obligó a Moreno a negociar con Vox para garantizar la gobernabilidad.

Como parte del pacto, el hasta ahora portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, se incorporará al nuevo Ejecutivo como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Un acto más reducido en San Telmo

La ceremonia se celebrará en los jardines del Palacio de San Telmo, cambiando el formato respecto a la toma de posesión de 2022, cuando el acto tuvo lugar en el Paseo de Roma, frente a la fachada principal del edificio, con una asistencia cercana a las 600 personas.

Durante el acto, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, dará lectura al nombramiento oficial antes de que Juanma Moreno pronuncie su discurso de toma de posesión.

Entre los asistentes estarán también representantes del Gobierno central, como la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

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