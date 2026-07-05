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CASO LEIRE

La investigación del caso Leire entra en una semana clave con la declaración de Cristina Narbona

El juez Santiago Pedraz ha programado cuatro jornadas de comparecencias con testigos e investigados, entre ellos la directora de la Guardia Civil y varios empresarios vinculados a la causa.

Imagen de archivod de Leire Díez.

Imagen de archivod de Leire Díez. Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La investigación del conocido como caso Leire afronta una semana decisiva en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha fijado un intenso calendario de declaraciones que se extenderá entre el martes y el viernes y que culminará con la comparecencia como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

La dirigente socialista fue citada a petición de la Fiscalía después de aparecer mencionada en un informe de la Guardia Civil por una conversación de WhatsApp mantenida con la exmilitante socialista Leire Díez. En ese intercambio, Díez hablaba de "reconducir" los ataques al presidente, prestar "ayuda cualificada" y darle la vuelta al asunto "como un calcetín". Narbona respondía que esa información ya se la había trasladado Díez "a Santos (Cerdán) el otro día".

Nuevos investigados

La ronda de comparecencias llega después de que el magistrado incorporara como investigados a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, dentro de las pesquisas sobre la presunta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Además, el viernes, coincidiendo con la declaración de Narbona, Manuel Llamas también comparecerá fuera de los tribunales ante la comisión de investigación del Senado.

Los testigos de la semana

Las declaraciones comenzarán el martes con el guardia civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo pero citado en esta causa como testigo. Villalba aseguró que Leire Díez le ofreció ayudarle a recuperar su honor a cambio de información que perjudicara a la Unidad Central Operativa (UCO), y llegó incluso a levantar acta de las reuniones que mantuvieron.

Ese mismo día también declararán Patricia Isabel Espinar, una de las fundadoras del medio Crónica Libre, y Francisco Ortega, exescolta y antiguo trabajador de Correos que acompañó a Díez en algunos de esos encuentros.

El miércoles será el turno del abogado del excomisario José Manuel Villarejo, quien afirmó ante la Guardia Civil que Díez llegó a plantear un pacto con la Fiscalía. También comparecerá el empresario Joaquín Parra, relacionado con el sector de los hidrocarburos.

Empresarios y agentes de Policía

La agenda judicial continuará el jueves con las declaraciones de los empresarios Claudio Rivas y Antonio Rodríguez Estepa. Este último aseguró durante la investigación que la abogada Leticia de la Hoz le solicitó información sobre Repsol, la UCO y altos cargos de Hacienda.

La semana concluirá el viernes con las comparecencias de Cristina Narbona, del ex alto cargo de la Xunta José Norberto Uzal y del agente de la Policía Nacional Rafael Salvador, quien se reunió con Leire Díez cuando esta buscaba información relacionada con la jueza Mercedes Alaya.

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