Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Málaga

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Con un 92,69 % escrutado, en la ciudad de Málaga, el PP conseguiría la mayoría con un 42,64 % . Lo sigue el PSOE con un 20,00 %. Vox sería la tercera fuerza política con un 13,94 %. Finalmente, Adelante Andalucía cuenta con un 11,23 % y Por Andalucía un 6,06 %.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 93,9% Actualizado a las: 22:31 Andalucía

Málaga

Málaga DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 42,62 111.504 PSOE-A - 20 52.336 VOX - 13,93 36.440 ADELANTE ANDALUCÍA - 11,26 29.463 PorA - 6,06 15.875 SALF - 2,77 7.248 PACMA - 0,9 2.367 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,29 775 MUNDO+JUSTO - 0,18 475 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,17 466 ANDALUCISTAS-PA - 0,17 458 PCPA - 0,15 403 FE de las JONS - 0,13 343 29 - 0,12 339 NA - 0,06 175 CONECTA - 0,04 123 SOCIEDAD UNIDA - 0,03 89 Resumen del escrutinio: Participación: 63,11% +5.7 % Votos contabilizados: 263.590 93,9% Abstenciones: 154.014 36,88% Votos en blanco: 2.713 1,03% Votos nulos: 1.998 0,75%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Málaga

En las elecciones en Andalucía de 2022, en la ciudad de Málaga el Partido Popular liderado por Juanma Moreno se situó como la fuerza más votada con un 46,5%, registrando un notable incremento respecto a 2018.

El PSOE, encabezado por Juan Espadas, ocupó la segunda posición con un 20,22% de los votos, seguido de Vox, que alcanzó un 12,61%.

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