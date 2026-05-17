17M
Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Málaga
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Málaga.
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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.
El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.
Con un 92,69 % escrutado, en la ciudad de Málaga, el PP conseguiría la mayoría con un 42,64 % . Lo sigue el PSOE con un 20,00 %. Vox sería la tercera fuerza política con un 13,94 %. Finalmente, Adelante Andalucía cuenta con un 11,23 % y Por Andalucía un 6,06 %.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 93,9%
Actualizado a las: 22:31
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|42,62
|111.504
|PSOE-A
|-
|20
|52.336
|VOX
|-
|13,93
|36.440
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|11,26
|29.463
|PorA
|-
|6,06
|15.875
|SALF
|-
|2,77
|7.248
|PACMA
|-
|0,9
|2.367
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,29
|775
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,18
|475
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|-
|0,17
|466
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,17
|458
|PCPA
|-
|0,15
|403
|FE de las JONS
|-
|0,13
|343
|29
|-
|0,12
|339
|NA
|-
|0,06
|175
|CONECTA
|-
|0,04
|123
|SOCIEDAD UNIDA
|-
|0,03
|89
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 63,11%+5.7 %
|Votos contabilizados:
|263.590
|93,9%
|Abstenciones:
|154.014
|36,88%
|Votos en blanco:
|2.713
|1,03%
|Votos nulos:
|1.998
|0,75%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Málaga
En las elecciones en Andalucía de 2022, en la ciudad de Málaga el Partido Popular liderado por Juanma Moreno se situó como la fuerza más votada con un 46,5%, registrando un notable incremento respecto a 2018.
El PSOE, encabezado por Juan Espadas, ocupó la segunda posición con un 20,22% de los votos, seguido de Vox, que alcanzó un 12,61%.
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