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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Málaga

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Málaga.

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Publicado:

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Con un 92,69 % escrutado, en la ciudad de Málaga, el PP conseguiría la mayoría con un 42,64 % . Lo sigue el PSOE con un 20,00 %. Vox sería la tercera fuerza política con un 13,94 %. Finalmente, Adelante Andalucía cuenta con un 11,23 % y Por Andalucía un 6,06 %.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 93,9%

Actualizado a las: 22:31

Resultado de las elecciones en

Totalán Rincón de la Victoria Torremolinos Alhaurín de la Torre Moclinejo Almogía Cártama Macharaviaya Casabermeja Benalmádena
DATOS
2022
EN DISPUTA
Partido Escaños % Votos
PP - 42,62 111.504
PSOE-A - 20 52.336
VOX - 13,93 36.440
ADELANTE ANDALUCÍA - 11,26 29.463
PorA - 6,06 15.875
SALF - 2,77 7.248
PACMA - 0,9 2.367
ESCAÑOS EN BLANCO - 0,29 775
MUNDO+JUSTO - 0,18 475
PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,17 466
ANDALUCISTAS-PA - 0,17 458
PCPA - 0,15 403
FE de las JONS - 0,13 343
29 - 0,12 339
NA - 0,06 175
CONECTA - 0,04 123
SOCIEDAD UNIDA - 0,03 89
Tabla que contiene el resumen del escrutinio
Resumen del escrutinio:

Participación: 63,11%

+5.7 %
Votos contabilizados: 263.590 93,9%
Abstenciones: 154.014 36,88%
Votos en blanco: 2.713 1,03%
Votos nulos: 1.998 0,75%

Resultado de las elecciones en

Totalán Rincón de la Victoria Torremolinos Alhaurín de la Torre Moclinejo Almogía Cártama Macharaviaya Casabermeja Benalmádena

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Málaga

En las elecciones en Andalucía de 2022, en la ciudad de Málaga el Partido Popular liderado por Juanma Moreno se situó como la fuerza más votada con un 46,5%, registrando un notable incremento respecto a 2018.

El PSOE, encabezado por Juan Espadas, ocupó la segunda posición con un 20,22% de los votos, seguido de Vox, que alcanzó un 12,61%.

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