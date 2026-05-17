Elecciones Andalucía 2026: A qué hora se conocerán los resultados

Las elecciones de Andalucía ya están aquí. Este domingo, 17 de mayo, los andaluces y andaluzas son llamados a las urnas para elegir a los representantes que ocuparan los 109 escaños del Parlamento andaluz durante los cuatro años siguientes. Al final de la jornada, una vez finalice el recuento de todos los votos en los colegios electorales, se dará a conocer el resultado final.

A las 9:00 horas los centros electorales abrirán sus puertas para que la ciudadanía acuda a votar a lo largo del día. Permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, que comenzará el escrutinio de los votos.

A menos que haya alguna sorpresa, a las 22:00 horas conoceremos, casi en su totalidad, el resultado de las elecciones andaluzas. Aunque en torno a las 23:00 horas ya tengamos una vista bastante clara del escrutinio, no es hasta días después que los resultados definitivos son publicados en el BOE una vez finalizado el recuento por las Juntas Electorales competentes.

La mayoría absoluta, la mayor de las incógnitas

Durante las últimas horas del domingo, se sabrá si el candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, revalida o no la mayoría absoluta, que está establecida en 55 escaños. Según el resultado de los últimos sondeos realizados por la consultora GAD3 para ABC, el Partido Popular se convertiría de nuevo en la fuerza más votada. Aspira a hacerse con entre 56 y 58 escaños, que le permitiría renovar una legislatura sin contar con Vox.

Aunque los resultados son ajustados, el líder popular podría gobernar en solitario. Mientras tanto, el Partido Socialista con María Jesús Montero al mando se mantendría en segunda posición con una caída significativa, en torno a los 28 y 29 escaños.

Vox seguiría como tercera fuerza política con unos 13 o 14 escaños, mientras que Por Andalucía y Adelante Andalucía podrían hacerse con 6 y 4 diputados respectivamente.

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