El PP recurrirá ante el Constitucional los "decretos abertzales" aprobados por el Gobierno de Sánchez

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha anunciado que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional los "decretos abertzales" que fueron convalidados este miércoles por la Diputación Permanente del Congreso tras ser aprobados por el Consejo de Ministros.

Durante una intervención ante los candidatos del PP de Gran Canaria, el máximo dirigente de los populares ha lamentado que se trata de "la primera vez en 40 años que los abertzales presumen de ser socios de un Gobierno de España. Me causa sorpresa y estupor", insistió para recordar que el PP ha enterrado a 20 de "los nuestros" a los que los "amigos" de Otegi señalaban como objetivos para que otros les dispararan o les pusieran un coche bomba.

"Vamos a recurrir al TC -dijo- algunos de estos decretos porque pensamos que no son de extraordinaria necesidad. Fuimos a la Junta Electoral Central y, una vez que no se ha tenido a bien evaluar que se está utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo, iremos al TC para decir que estos decretos no cumplen los requisitos de ser de urgente necesidad. Esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a coste de nuestros impuestos".

Casado reiteró en el estupor que le da ver a Otegi presumiendo de que es "clave" el Gobierno socialista. "No puedo mirar a la cara a mis compañeros y a las víctimas del terrorismo -continuó- sin decirles que esto en nuestro Gobierno nunca va a pasar. Nunca dependeremos ni negociaremos con un partido proetarra que aún no ha condenado 800 asesinados en España". "Me indigna sobre todo porque no es el primero que lo dice. Hemos escuchado a Pablo Iglesias decir que quiere estar en el Gobierno de España, a Dolors Bassa desde la cárcel decir que por qué han dejado caer al Gobierno y a Arnaldo Otegi en Nochebuena cenar y brindar con la líder socialista del País Vasco", apuntó.

"Jamás he visto tal capacidad de humillación"

En este punto, Casado se preguntó hasta qué grado de "indignidad" va a llegar Pedro Sánchez para seguir en el poder. "Jamás he visto tal capacidad de humillación", añadió. Asimismo, señaló que insistió en que no entiende que se hayan aprobado los "decretos abertzales" porque el porque el mecanismo parlamentario era "innecesario".

"Los reales decretos que tienen que usar para asuntos de urgente necesidad". "Entiendo que se utilizaran para las inundaciones de Canarias o para el terremoto de Lorca, pero lo que no puede ser es estemos convalidando cuestiones que ya estaban habladas y que se podrían convalidad dentro de un mes simplemente para pagar la campaña electoral del PSOE, y que tengan que pactar con los proetarras es absolutamente inadmisible", concluyó.