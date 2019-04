El 'minuto de oro' de Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera

Los cuatro participantes han tenido su 'minuto de oro' para dirigirse a sus votantes. El primero en hacerlo ha sido el líder de los populares Pablo Casado, el cual ha asegurado que pedir el voto "es el acto de mayor confianza que se puede tener en democracia" por eso, ha explicado que lo hace humildemente pero sabiendo que tienen "el mejor programa electoral".

Casado ha explicado que quiere ser el presidente de todos los españoles, "de los que me votan y de los que no". Pero, sobre todo, "servir a España".

El segundo en hablar ha sido Pablo Iglesias, el número uno de Unidas Podemos se ha dirigido a aquellos que creen que la política "no sirve para nada", a ellos les ha pedido que les den una opotunidad de estar en un Gobierno cuatro años y que si después de cuatro años "no hemos cambiado nada, que no nos voten nunca más".

Por su parte, Albert Rivera ha asegurado que "se le heló la sangre" cuando vio que los separatistas quisieron romper Cataluña o cuando ve a un autónomo bajar la persiana de su tienda por última vez. Por eso, ha asegurado que los Españoles "no vamos a callar nunca".

El último en intervenir ha sido Pedro Sánchez que ha explicado que en un país no podemos elegir "el sexo o el color de piel", pero si un país con mas justicia. Por ello, pide que el próximo 28 de abril se haga "una enorme moción de censura contra la desigualdad".

