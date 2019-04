El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que con la llegada del PSOE al Palacio a la Moncloa han "puesto rumbo a una España de justicia social" y "limpieza" que, además, ha "desterrado la corrupción". Sin embargo, los líderes de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, le han atacado por sus pactos con los independentistas.

En un debate en RTVE, Rivera ha abierto este primer minuto de intervención asegurando que Sánchez ahora quiere indultar a los presos independentistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo y "lleva en la frente la palabra indulto". Además, y tras expresar su solidaridad con las víctimas de Sri Lanka, ha acusado tanto a Sánchez como a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que hayan intentado evitar este debate en la televisión pública. De hecho, ha subrayado que Mateo debería dimitir porque la televisión pública se paga con el dinero de "todos" los españoles.

"Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta de RTVE, lo ha hecho en Correos y en el CIS y colocando a amigos y enchufados en empresas públicas y además ahora quiere indultar y lleva en la frente la palabra indulto para indultar a sus socios separatistas que han dado un golpe de Estado", ha enfatizado.

También Casado ha echado en cara a Sánchez sus pactos con los independentistas, al tiempo que puesto en valor la labor económica que había llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy que, además, "había llevado a los golpistas" al banquillo y que había aprobado la prisión permanente revisable. "Quizá por eso el señor Torra y Otegi apoyaron la moción de censura y quizá por ello han dicho esta semana que le volverían a apoyar después de las elecciones generales", ha afirmado Casado, para presentar al PP como la "única alternativa" al Gobierno de PSOE que va a "echarse España a las espaldas y sacar" al país de la crisis.

Por su parte, Sánchez ha puesto en valor lo que ha hecho estos meses y ha criticado que "la derecha" diga que todo iba "maravillosamente bien" hasta que los "malvados socialistas" hicieron una moción de censura en España. Frente a esa versión, ha recalcado que con su Gobierno se ha puesto a una España de "justicia social" y de "limpieza" en la que se ha "desterrado la corrupción", al tiempo que se ha apostado por la convivencia.

En su turno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha indicado que los debates deberían ser obligatorios y ha agradecido a los trabajadores de RTVE su defensa de la independencia de la televisión pública. Según ha dicho, la televisión pública "nunca más debe ser el brazo mediático de ningún gobierno".

Gestación subrogada

Sánchez ha advertido a Casado de que "el vientre de las mujeres no es un taxi" y ha pedido que se lo diga a sus "amigos ausentes de la ultraderecha". Para Sánchez lo que propone Casado para garantizar las pensiones es que las mujeres no aborten, por lo que le ha aconsejado que reflexione antes porque "dice las cosas que dice y asusta, no solo a las mujeres, sino a los hombres de este país"

Casado ha replicado que esa propuesta es "completamente mentira" y que se trata de una "fake news". También se ha dirigido Sánchez al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para decirle que el vientre de una mujer "no se alquila", a lo que el presidente del partido naranja ha respondido que si se refiere a la gestación subrogada es un "carca" y "muy antiguo". Además, Rivera ha reprochado a Sánchez que pretenda decidir él por las mujeres.

'Minuto de oro' de los candidatos