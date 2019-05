En Aragón, Murcia, Castilla y León y Madrid Ciudadanos tiene la llave del Gobierno y no se sabe exactamente cuál va a ser su estrategia.

En Madrid, la decisión parece marcada por esta declaración de Ignacio Aguado: "No gobernaremos con el PSOE de Sánchez y de Gabilondo en la Comunidad de Madrid".

Despejada la duda madrileña, este veto puede que no se aplique en Aragón y en Castilla y León, feudo popular que por primera vez está en cuestión en 32 años. Este lunes se le ha preguntado a Inés Arrimadas y no lo descarta: "No se ha adelantado la posición del partido sobre ningún pacto, se ha constituido un comité nacional de negociación de gobiernos".

Se estudiará caso por caso y Ciudadanos no descarta pactar con Vox, aunque aquí se encuentra con la firme oposición de Manuel Valls, que ha señalado que eso supondría para él "una ruptura total y definitiva con el partido".

Sin emabargo, en clave nacional Ciudadanos no va a cambiar su papel de oposición a Pedro Sánchez: "Vamos a liderar la oposición".

