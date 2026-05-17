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Andalucía

Elecciones Andalucía 2026: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

El servicio de Correos se encarga de entregar los votos recibidos hasta el 13 de mayo en su correspondiente mesa electoral.

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Elecciones Andalucía 2022: Resultado por municipiosAntena 3 Noticias

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María Sáez
Publicado:

La jornada electoral de este domingo va llegando a su fin. A las 20:00 horas, cuando cierren los colegios electorales, comenzará el recuento de votos que definirá la composición del Parlamento andaluz para los próximos cuatro años.

Desde ese momento, los resultados se irán actualizando en las próximas horas, que darán comienzo al recuento de votos.

Tanto los registrados a lo largo del día en las mesas electorales como los votos por correo se contabilizarán simultáneamente, el mismo día 17 de mayo.

A las 9:00 horas de esta misma mañana, el servicio de Correos conservaba toda la correspondencia remitida. Asimismo, seguirá dando traslado de la que pueda recibirse en dicho día, hasta las 20:00 horas del mismo.

Correos guardaba hasta el día de la votación todas las papeleteas recibidas hasta el 13 de mayo, que ahora se incorpora a los votos presenciales.

Fechas claves después del escrutinio

Un total de 6,8 millones de andaluces y andaluzas han sido llamados a las urnas para definir la 13º legislatura del Parlamento.

El lunes 18 de mayo, con los resultados electorales ya sobre la mesa, los partidos abrirán los procesos de negociación. A menos que Juanma Moreno consiga revalidar la mayoría absoluta, los distintas formaciones se vería obligadas a pactar para formar gobierno.

Tal y como marca el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el presidente andaluz ha decidido agotar los 25 días de después de las elecciones para celebrar el Pleno de constitución del Parlamento, el próximo 11 de junio. Hizo lo mismo en las elecciones de 2022, que logró con una rotunda mayoría absoluta que le permitió agilizar el proceso. Posteriormente, tendría lugar el correspondiente pleno de investidura.

109 diputados conforman la cámara andaluza y serán los encargados de elegir al próximo presidente de la Junta de Andalucía. El candidato se someterá a una votación en la que deberá lograr la mayoría absoluta, fijada en 55 votos.

Entre junio y julio, se daría a conocer el nuevo Gobierno autonómico. En caso de que no hubiera acuerdo pasados dos meses, el Parlamento andaluz se disolvería y se convocarían unas nuevas elecciones.

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