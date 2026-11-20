Nuestro país se mantiene en el camino que siguen las borrascas atlánticas. Y ya estamos cara a cara con la siguiente, que aún se encuentra lejos. Será mañana cuando de nuevo nos toque sacar los paraguas en el oeste y además sujetarlos con fuerza. Vuelven las lluvias, pero una vez más las temperaturas no serán frías, es más mañana suben en la mitad sur.

Viernes de tregua

En la comunidad gallega es donde van a seguir las lluvias, irán cobrando fuerza, activándose los avisos de nivel amarillo por la tarde en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Por la noche, más débiles, las precipitaciones se extenderán tanto por Castilla y León, como por el Principado de Asturias. En cambio, en el resto, solo seremos conscientes de la cercanía de la nueva borrasca por el paso de abundantes nubes de tipo alto que no van a dejar lluvias. Además, en el sur los cielos quedarán más despejados. En las islas más montañosas de Canarias, se acumularán algunas nubes, en el resto del Archipiélago, Ceuta y Melilla predominarán los cielos despejados. La mala mar, irá amainando en las costas gallegas y del Cantábrico. Con avisos de nivel naranja por olas de más de 7 m de altura que se irán desactivando con el paso de las horas.

Nueva borrasca

Tendremos un sábado marcado por las lluvias en el oeste, podrán ser fuertes en Castilla y León, norte de Cáceres y Galicia. Más débiles se extenderán interior del País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Por la tarde podrán caer algunas gotas en la comunidad de Madrid, Toledo, Guadalajara y Badajoz. Además, el viento volverá a ser fuerte, tendrá componente sur, por tanto, tendremos una tarde más cálida que la de hoy en la mitad sur. En el resto del país las lluvias no deberían llegar.

Será fugaz

Los más madrugadores, comenzarán el domingo con algunas lluvias en centro y mitad este. Durarán muy poco, porque a partir del mediodía, volverán a predominar los grandes claros. La excepción volverá a ser Galicia, norte del País Vasco y Pirineos donde los paraguas seguirán haciendo falta. La nieve podría aparecer en cumbres a partir de los 2.000m. Todo esto con temperaturas que perderán, ganado durante el sábado. En un domingo de viento que cambiará de dirección para soplar de nuevo desde el oeste.